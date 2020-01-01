معاريف : اطلاق الصاروخ من غزة رسالة من حماس والتصعيد قادم في الجنوب بعد الضم

القدس المحتلة / سما /

كتب محلل الشؤون العسكرية، بصحيفة "معاريف" العبرية، تال ليف رام، أن اطلاق الصاروخ من غزة مساء أمس، كان محاولة توصيل رسالة من حماس.



وقال المحلل رام، في مقالة نشرتها الصحيفة، صباح اليوم الثلاثاء، "إن حماس تحاول توصيل رسالة لإسرائيل، بعدم تجاهل مطالبها، والعودة لمباحثات التهدئة".



وأضاف المحلل العسكري، أن الهدوء بقطاع غزة نسبي ومؤقت، وقد يتم العودة للتصعيد بالجنوب، بعد تطبيق مخطط الضم بالضفة الغربية.



وردا على تصريحات عائلة جولدين، قال المحلل، إن كل وزير جيش جديد في إسرائيل، يحاول استغلال دخول المنحة القطرية لغزة، لكن هناك احتمال ضعيف لنجاح هذا الأمر.