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إسرائيل تتجاوز السلطة وتبدأ في منح التصاريح إلكترونيًا للفلسطينيين

الثلاثاء 16 يونيو 2020 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تتجاوز السلطة وتبدأ في منح التصاريح إلكترونيًا للفلسطينيين


القدس المحتلة / سما /

أصدر مكتب منسق حكومة الاحتلال في الأراضي الفلسطينية "كميل أبو ركن"، تصاريح لدخول فلسطينيين من الضفة الغربية والقدس إلى إسرائيل وذلك من خلال التسجيل عبر النظام الإلكتروني فقط، دول الحاجة لختم التصاريح.

وقال مكتب "أبو ركن" في بيان له إنّ "أصحاب التصاريح التالية: رخصة عمل في إسرائيل، زيارة عائلية، مساعدة المرضى، التجارة، البحث عن عمل، كبار السن، احتياجات طبية وتصاريح أخرى"، بإمكانهم الدخول إلى إسرائيل كالمعتاد، بدون الحاجة لاستخدام التصاريح الورقية".

وأكد، أنّ تفاصيل التصاريح ستكون متوفرة عبر تطبيق "المنسق"، فيما سيواصل الفلسطينيين الذين يملكون تصاريح من أنواع الاحتياجات القضائية، والسفارة، ولم الشمل، وغير ذلك باستخدام التصاريح الورقية "المطبوعة"، في هذه الفترة للدخول إلى إسرائيل".

وأشار، إلى أنّه "تمت المصادقة على دخول حملة التصاريح التجارية، والطبية ولم شمل الأسرة، والقانونية، والإنسانية فقط، لدخول إسرائيل لعدم تفشي فايروس كورونا، فيما سيتم نشر إعلان مفصل في وقت  لاحق، في حال حدوث تغيرات أخرى".

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