رئيس وزراء اليونان يزور إسرائيل اليوم برفقة طاقم وزاري

القدس المحتلة / سما /

يصل اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، إلى تل أبيب، في زيارة لمدة 24 ساعة، برفقة طاقم وزاري من بلاده.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإنه سيرافق ميتسوتاكيس، وزراء الدفاع والخارجية والسياحة والبية، والطاقة والمياه، ومراقبة الاستثمار، والتكنولوجيا الرقمية والسبيرانية، ومسؤولين حكوميين آخرين.

وستكون هذه الزيارة الأولى لرئيس الوزراء اليوناني خارج بلاده منذ أزمة كورونا قبل عدة أشهر.

وسيلتقي ميتسوتاكيس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنامين نتنياهو ومسؤولين آخرين في تل أبيب، حيث يتوقع عقد عدة اتفاقيات متبادلة بين وزراء الحكومتين.