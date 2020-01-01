  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة..

الإثنين 15 يونيو 2020 10:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة..


غزة / سما /

 قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عدة مواقع في قطاع غزة بعد ساعات قليلة من إطلاق صاروخ باتجاه مجمع مستوطنة "أشكول" المقامة على مقربة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين على الأقل باتجاه مرصد للمقاومة شرق خانيونس جنوب القطاع، كما وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة باتجاه نقطة رصد شرق رفح، بينما أطلقت طائرات استطلاع صاروخين باتجاه منطقة خالية (أرض مفتوحة) في منطقة مطار غزة شرق مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال مرصداً آخر للمقاومة شرق دير البلح، إلى الشرق من وسط القطاع.

في السياق، أفادت مصادر عبرية، بأن الجيش الاسرائيلي قام بقصف عدة أهداف داخل قطاع غزة، وذلك ردا  ردا على إطلاق الصاروخ.

من جهته، أعلن جيش الإحتلال في بيان له: "أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على بنية تحتية تستخدم لنشاطات تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة. كما قصفت دبابات مواقع عسكرية تابعة لحماس.

وقال المتحدث باسم الجيش إن اغارات جاءت ردًا على اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق هذا المساء".

اقرا/ي ايضا: الاحتلال يزعم: اطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سقوط قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال : ‌‎قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"إسرائيل" نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط.

في السياق، أفادت مصادر عبرية، بأن صاروخ أطلق من قطاع غزة على ما يبدو سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، دون انطلاق صفارات الإنذار، مشيرة الى عدم وقوع  لا إصابات أو أضرار بالمكان.

#غزة #قصف اسرائيلي #قطاع غزة #اطلاق صاروخ #مستوطنات الغلاف #حدود غزة #طيران الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : قطر تدخل 50 مليون دولار لغزة بموافقة إسرائيل مقابل وقف إطلاق البالونات

العمادي يتحدث حول المنحة القطرية واسباب تأخرها وينفي المزاعم الاسرائيلية

صحيفة : الحكومة الفلسطينية تحاول تأمين جزء من رواتب الموظفين لهذا الشهر.. وتمر بحالة عجز مالي كبير

نتنياهو يكشف : بوتين أحبط مشروع قرار بمجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية

الاجهزة الامنية تعتقل عددا من كوادر فتح شمال قطاع غزة

إذاعة عبرية : جيش الاحتلال يستعد للتصعيد والتدهور الأمني مع غزة

كان العبرية : قطر هي التي أخرت تحويل الأموال إلى غزة بينما سمحت اسرائيل بادخالها

الأخبار الرئيسية

تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة الخليل..

غرينبلات: الضفة ليست أرضاً فلسطينية ولا أعتبر بسط السيادة الإسرائيلية عليها غير قانوني

يديعوت: لهذا السبب.. قطر قررت تأخير وصول أموال المنحة القطرية الى قطاع غزة

قرارات مجلس الوزراء.. اشتيه يدعو جميع الفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

نتنياهو: الضم قد يتم على مراحل وليس "دفعة واحدة".. وواشنطن في انتظار موافقة غانتس