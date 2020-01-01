الاحتلال يقصف عدة مواقع في قطاع غزة..

غزة / سما /

قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، عدة مواقع في قطاع غزة بعد ساعات قليلة من إطلاق صاروخ باتجاه مجمع مستوطنة "أشكول" المقامة على مقربة من قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية، أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت قذيفتين على الأقل باتجاه مرصد للمقاومة شرق خانيونس جنوب القطاع، كما وأطلقت مدفعية الاحتلال قذيفة باتجاه نقطة رصد شرق رفح، بينما أطلقت طائرات استطلاع صاروخين باتجاه منطقة خالية (أرض مفتوحة) في منطقة مطار غزة شرق مدينة رفح.

وقصفت مدفعية الاحتلال مرصداً آخر للمقاومة شرق دير البلح، إلى الشرق من وسط القطاع.

في السياق، أفادت مصادر عبرية، بأن الجيش الاسرائيلي قام بقصف عدة أهداف داخل قطاع غزة، وذلك ردا ردا على إطلاق الصاروخ.

من جهته، أعلن جيش الإحتلال في بيان له: "أغارت طائرة عسكرية قبل قليل على بنية تحتية تستخدم لنشاطات تحت أرضية تابعة لمنظمة حماس في جنوب قطاع غزة. كما قصفت دبابات مواقع عسكرية تابعة لحماس.

وقال المتحدث باسم الجيش إن اغارات جاءت ردًا على اطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل في وقت سابق هذا المساء".

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وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الاسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، سقوط قذيفة صاروخية اطلقت من قطاع غزة باتجاه مستوطنات الغلاف.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال : ‌‎قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع ‎غزة باتجاه ‎"إسرائيل" نتيجة لذلك تم تفعيل الإنذار في تطبيق الجبهة الداخلية وفي منطقة مفتوحة فقط.

في السياق، أفادت مصادر عبرية، بأن صاروخ أطلق من قطاع غزة على ما يبدو سقط في منطقة مفتوحة في المجلس الإقليمي أشكول، دون انطلاق صفارات الإنذار، مشيرة الى عدم وقوع لا إصابات أو أضرار بالمكان.