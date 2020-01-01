رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة الخليل، ما يرفع إصابات اليوم إلى 13.

وأوضحت الكيلة، أن الإصابات الثلاث جاءت كالتالي: إصابتان في الظاهرية (38 عاماً، ورضيعة بعمر شهرين)، وإصابة في بني نعيم (43 عاما)، وجميعها لمخالطي مصابين سابقين.

وأضافت أنه بتسجيل الإصابات الثلاث، ترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 689، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة، وعدد الحالات النشطة أي التي ما تزال مصابة 114 حالة.