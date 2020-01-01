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تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة الخليل..

الإثنين 15 يونيو 2020 09:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة الخليل..


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة، مساء اليوم الاثنين، تسجيل 3 إصابات جديدة بفيروس "كورونا" في محافظة الخليل، ما يرفع إصابات اليوم إلى 13.

وأوضحت الكيلة، أن الإصابات الثلاث جاءت كالتالي: إصابتان في الظاهرية (38 عاماً، ورضيعة بعمر شهرين)، وإصابة في بني نعيم (43 عاما)، وجميعها لمخالطي مصابين سابقين.

وأضافت أنه بتسجيل الإصابات الثلاث، ترتفع حصيلة الإصابات بالفيروس في فلسطين إلى 689، فيما وصل عدد حالات التعافي إلى 570 حالة، بنسبة 84.3% من مجمل الإصابات المسجلة، وعدد الحالات النشطة أي التي ما تزال مصابة 114 حالة.

#مي الكيلة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات #الضفة الغربية

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