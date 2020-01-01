الخارجية: 137حالة وفاة و2039 اصابة في صفوف جالياتنا الفلسطينية حول العالم

رام الله / سما /

قال فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة، إنه تم تسجيل حالة وفاة للصحفي مثقال سليمان عيد القاضي في مدينة شيكاغو ليصبح عدد الوفيات 60 حالة وفاة.

وأضافت الخارجية في بيان اليوم الاثنين، أنه تم تسجيل 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا في نيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات الى 854، وتسجيل حالتي تعافي ليصبح عدد المتعافين 360 حالة تعافي، لترتفع الوفيات في صفوف جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 137 حالة، والاصابات إلى 2039، وارتفاع عدد حالات التعافي إلى 1201 حالة تعاف.

وأوضح مركز خدمات الجالية في واشنطن العاصمة، أنه يتابع قضية لاجئة فلسطينية موجودة في واشنطن لمساعدتها في تجديد وثيقة السفر الخاصة بها مع الاطراف ذات العلاقة، ويواصل مساعدة ابناء الجالية والطلبة، ويقوم بالاتصال بالعالقين للاطمئنان على احوالهم كما انه أًمَّن سكن لطالبة من ابناء الجالية بعد اغلاق سكن الجامعة في ظل هذه الظروف.

وفي السعودية، أفادت سفارة دولة فلسطين والقنصلية العامة لدى المملكة العربية السعودية، بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا للمواطنين: محمود فؤاد محمد سليم الحادي (38عاماً)، وزياد محمد إبراهيم تنيره (74 عاما)، وهويدة سليم الاخرس (58 عاماً)، وهاشم سعيد الطاهر(60 عاماً)، ليرتفع عدد الوفيات في صفوف الجالية الى 27، كما تم تسجيل 15 إصابة جديدة في صفوف الجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 57، فيما تم رصد تعافي 3 حالات ليرتفع عدد الحالات المتعافية تماما الى 15.

وأكدت سفارة دولة فلسطين لدى العراق تسجيل اصابة جديدة في صفوف الجالية وهو يخضع حالياً للحجر الصحي المنزلي، وضعها مستقر، وبهذا يرتفع عدد الاصابات حتى اللحظة الى 2، فيما سجلت منها حالة وفاة واحدة سابقاً، وقامت بصرف مكرمة رئاسية لعدد 50 عائلة لمن توقفت عنهم معونة مفوضية شؤون اللاجئين لبدل الايجار لمدة 6 شهور.

وبينت سفارة دولة فلسطين لدى قطر، أنه تم تسجيل 33 حالة اصابة جديدة في صفوف الجالية ليرتفع عدد الاصابات الى 422، منها 104 حالات وضعها مستقر لا تستدعي العلاج في المستشفى، 18 حالة نشطة تحت العلاج بالمستشفى وليست حرجة، 6 حالات حرجة في العناية المركزة، فيما سجلت السفارة 29 حالة تعافي جديدة ليرتفع عدد الحالات المتعافية 292، وتواصل السفارة متابعتها للحالات المصابة للاطمئنان على صحتها والوقوف عند احتياجاتها.

تواصل سفارة دولة فلسطين لدى زيمبابوي وملاوي وبوتسوانا الاطمئنان على اوضاع الجالية، وتفيد بأن جميع ابناء الجالية في هذه الدول بخير ولم تسجل اية اصابة في صفوفهم، وتعمل على تزويدهم بالتعليمات التي تصدر من جهات الاختصاص للحيلولة دون اصابتهم بالفيروس، وقدمت تبرع لمدينة هراري ضمن المجموعة الدبلوماسية الافريقية لمكافحة وباء كورونا.

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى الجمهورية الجزائرية، أوضاع الجالية والطلبة باستمرار وأوضحت انه وبعد التأكد من إصابة 5 من الطلبة بفيروس كورونا بالحي الجامعي العفرون في مدينة البليدة، تبين أن حالتين من الطالبات والمقيمات بالحي الجامعي مشتبه باصابتهما وهم مخالطتين للحالات المؤكدة السابقة، وتم اجراء التحاليل لهما ولم تظهر نتائجها حتى اللحظة، وتفيد بأن عدد العالقين الذين سجلوا للعودة الى ارض الوطن 408 حتى اللحظة، ويطالبون بترتيب عودتهم كأولوية.

وتواصل سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية السودان متابعة اوضاع الجالية والطلبة والعالقين، مؤكدة عدم وجود اية اصابة في صفوفهم حتى اللحظة.

بدورها، قالت سفارة دولة فلسطين لدى البرازيل، إنه تم تسجيل اصابتين جديدتين في صفوف الجالية لام وطفلتها، وهم من عائلة طبيب سجلت اصابته سابقا، ويخضعون للحجر الصحي المنزلي واوضاعهم مستقرة، ليرتفع عدد الاصابات في صفوف الجالية الى 39، فيما افادت بتعافي طبيب بعد خضوعه للحجر الصحي وعاد لمزاولة عمله كالمعتاد بجانب زملائه البرازيليين في مواجهة وباء كورونا، وبهذا يرتفع عدد الحالات المتعافية الى 34، فيما سجلت سابقا حالتي وفاة.