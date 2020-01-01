غرينبلات: الضفة ليست أرضاً فلسطينية ولا أعتبر بسط السيادة الإسرائيلية عليها غير قانوني

واشنطن /سما/

زعم جيسون غرينبلات، المبعوث السابق للرئيس الأميركي، دونالد ترامب، إلى الشرق الأوسط أن الضفة الغربية المحتلة ليست أرضاً فلسطينية، بل إنها أرض متنازع عليها، معتبراً أن مخطط الضم الإسرائيلي لا يعتبر غير قانوني.

وقال غرينبلات في مقال نشرته صحيفة "حيروزاليم بوست"، الإثنين، إن "الطريقة الوحيدة لانهاء النزاع هي المفاوضات بين الطرفين. لقد نُشر يوم الجمعة مقال رأي بقلم يوسف العتيبة، سفير الإمارات العربية المتحدة لدى الولايات المتحدة، في إحدى الصحف الإسرائيلية. أمضيت ثلاث سنوات في البيت الأبيض أعمل على تقريب إسرائيل وجيرانها العرب، وعلى الرغم من أن الرسالة العامة لمقال الرأي قد تقوض جهودي وجهود إدارة ترامب ، فإنني أشيد بعتيبة لكتابتها. أنا سعيد لأنه تحدث مباشرة إلى جمهور إسرائيلي".

وأضاف: "علاوة على ذلك، فإن مقالته مكتوبة بشكل جيد وخالية من الهستيريا والتعليقات الشبيهة بالروبوت التي يشاهدها غالبًا الدبلوماسيون والسياسيون الذين يتحدثون عن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.

لا أريد أن يكون هناك أي مفاهيم خاطئة. بصراحة، أنا لا أوافق على أن بسط السيادة الإسرائيلية على المناطق التي يتم التفكير فيها سيكون مصادرة غير قانونية للأراضي. كما أن الحكومة الأمريكية لا تؤمن بذلك ، ولهذا فإن رؤية الرئيس دونالد ترامب للسلام تنص على هذا المفهوم".

وقال غرينبلات في مقاله: "أنا شخصياً أؤيد هذه الخطوة ، لكن رأيي الشخصي غير ذي صلة. أنا لست إسرائيليا. سيكون قرار الحكومة المنتخبة ديمقراطيا لإسرائيل هو المضي قدما في ذلك. كما أعارض بشدة استخدام مصطلح ً"الأرض الفلسطينية". إنها ليست أرض فلسطينية. إنها أرض متنازع عليها، والطريقة الوحيدة لحلها هي إذا كان بإمكان الطرفين التفاوض المباشر لايجاد تسوية . لكن هذا ثبت أنه بعيد المنال. هذا أحد الأسباب الرئيسية لصياغة رؤية السلام بالطريقة التي فعلناها".

وزعم غرينبلات أن "القيادة الفلسطينية ممزقة وربما لا يمكن إصلاحها فهناك الخلاف بين القيادة في رام الله و"الإرهابيين المتعطشين للدماء" الممولين من إيران في غزة الذين يخضعون حوالي مليوني فلسطيني ويسببون الكثير من المعاناة للفلسطينيين والإسرائيليين. لكن القيادة في رام الله رفضت رؤية السلام حتى قبل نشرها. والواقع أنهم رفضوا مرارا وتكرارا الخطط والأفكار التي طرحتها الإدارات الأمريكية السابقة. رأينا أن القيادة في رام الله لا ينبغي أن يكون لها حق النقض بعد الآن لما يحدث لهذه الأرض وللإسرائيليين الذين يعيشون هناك. ولكن لحماية الفلسطينيين ، منحناهم فترة طويلة -أربع سنوات- لترتيب بيتهم حتى يتمكنوا هم أيضًا من الحصول على الفوائد العديدة التي تتصورها رؤية السلام".

وتابع قائلاً: "بعد قضاء ساعات لا تُحصى في جميع أنحاء العواصم العربية على مدى ثلاث سنوات، علمت أننا نتفق على أكثر بكثير مما نختلف عليه. أعلم أيضاً أن الأصدقاء والحلفاء يمكن أن يختلفوا بشأن أشياء مهمة، وأن الإمارات صديق وحليف مهم للولايات المتحدة. في نهاية المطاف، يحق للإمارات العربية المتحدة أن تفعل ما هو الأفضل بالنسبة لها وأن تتصرف وفقًا لما تؤمن به. تمامًا مثلما أحترم حق إسرائيل في اتخاذ قراراتها (بما في ذلك القرار الذي تمت مناقشته في المقالة)، أحترم حق الإمارات في اتخاذ قراراتها.

كما لوحظ في المقالة، "قامت الإمارات ببعض التغييرات الدراماتيكية في السنوات القليلة الماضية فيما يتعلق بإسرائيل والمجتمع اليهودي. وذلك نتيجة القيادة والرؤية القوية لصاحب السمو محمد بن زايد. إنه زعيم براغماتي ومنفتح ومتسامح ، ويهدف إلى توحيد المنطقة ودفعها إلى الأمام في اتجاه إيجابي".

وأضاف: "إذا اختارت إسرائيل المضي قدمًا في تطبيق القانون الإسرائيلي على تلك المناطق، فإنني آمل أن يكون هناك تقدم كبير ومستمر في العلاقة بين الإمارات وإسرائيل. هذا التقدم مهم للمنطقة لأسباب عدة، بما في ذلك أمنها. دعونا لا ننسى أن عتيبة في كانون الثاني الماضي ، إلى جانب السفيرة العمانية حنينا المغيري والسفير البحريني عبد الله بن راشد آل خليفة، قدموا إلى البيت الأبيض للمشاركة في إطلاق رؤية ترامب للسلام. لدي احترام كبير لهذه الخطوة التاريخية. وقد صفقوا في العديد من النقاط ، وتم الترحيب بهم بحرارة وتصفيق من قبل الحضور. لا يزال ينبغي الترحيب بهم بحرارة والتصفيق. لم يوافقوا على كل ما كان في الرؤية ، ومع ذلك جاءوا ودعمونا".

وأضاف: "ما زلت أتطلع إلى تناول طعام "كوشير" (حلال وفق الشريعة اليهودية) عندما أسافر إلى الإمارات العربية المتحدة. آمل أن تستمر الإمارات في تطوير بيت العائلة الإبراهيمية في أبو ظبي ، حيث سيقام مسجد وكنيسة وكنيس في نفس المجمع. سأكون متحمساً للصلاة هناك مع تيفيلين، بنفس الطريقة التي صليت بها في كنيس في البحرين العام الماضي".

وخلص إلى القول: "على الرغم من خلافاتنا العميقة حول بعض هذه القضايا، سأكون ممتناً إلى الأبد لأن القيادة في بعض العواصم في المنطقة كانت دائمًا على استعداد لإجراء محادثات صريحة ومخلصة وفي بعض الحالات مثيرة للدهشة للغاية.ندرك جميعا أن الطريق إلى السلام معقد وصعب للغاية. المنطقة معقدة للغاية. لكن هذه المناقشات والمناقشات الصعبة، بما في ذلك الموضوعات التي تناولها صديقي يوسف في مقال رأي ، يجب أن تحدث لتحقيق تقدم ملموس".