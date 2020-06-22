مرفق رابط الفحص.. "أونروا" تعلن أسماء المرشحين لتقديم امتحان وظيفة معلم/معلمة بقطاع غزة

غزة / سما /

أعلنت وكالة الغوث "الأونروا"، يوم الاثنين، عن قائمة مبدئية تتضمن أسماء المرشحين لتقديم امتحان وظيفة معلم/معلمة بقطاع غزة، في جميع التخصصات المطلوبة المعروفة سابقًا.

وأكد وكالة الغوث في بيان صحفي، أنه سيجري الإعلان النهائي عن أسماء المرشحين لامتحان وظيفة معلم، بالإضافة إلى أرقام الجلوس وأماكن ومواعيد انعقاد الامتحان لكل تخصص لاحقا.

ودعت وكالة الغوث، الذين تنطبق عليهم الشروط، ولم يدرج أسماؤهم ضمن القائمة المبدئية عليه التوجه إلى مكتب غزة الأقليمي، البوابة الرئيسية مصطحباً كافة الأوراق والشهادات الأصلية وصور عنها في موعد أقصاه 22/06/2020.

وأكدت الأونروا أنه سيتم استقبال المراجعين يومياً من الساعة الثامنة والنصف صباحاً حتى الساعة الثانية عشر ونصف ظهراً اعتبارا من يوم 16 يونيو 2020.

وأشارت وكالة الغوث إلى أنه لن يتم السماح لخريجي الفصل الدراسي الثاني 2019 - 2020 بالمشاركة في هذه المنافسة.

وأوردت وكالة الغوث رابط فحص المقبولين في امتحان وظيفة معلم وكالة 2020، بالإضافة إلى التخصصات المطلوبة، منها اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات والتربية الدينية والتربية الرياضية والعلوم.

للاطلاع على اسماء المرشحين لتقديم امتحان وظيفة معلم: اضغط هنا