اسرائيل: حالتا وفاة و و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية

القدس المحتلة / سما /

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل حالتي وفاة و182 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 19237 وبلغت حالات الوفاة 302.

وأظهرت الحصيلة المسائية الصادرة عن وزارة الصحة حول مٌستجدات كورونا، أن عدد الإصابات النشطة ارتفع إلى 3520 مريضًا، في زيادة بلغت 87 إصابة عن الحصيلة الأخيرة.

وعن حالة المرضى، بيّنت المعطيات الرسمية أن الحالة الصحية لـ45 مصابا وصفت بالمتوسطة، في وصل عدد الحالات الخطيرة إلى 35 مريضا، تم وصل 25 منهم بجهاز التنفس الاصطناعي.

ووفقًا للبيانات الرسمية، فإن عدد الحالات الخطيرة التي تحتاج لتنفس اصطناعي انخفض بنسبة 8.7%، فيما سجلت خلال الساعات الـ24 ماضية حالتا وفاة من جراء "كوفيد 19" لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 302.

وارتفعت الحصيلة الإجمالية للمتعافين من الفيروس بعد تسجيل 26 حالة شفاء جديدة، وبلغ عدد المتعافين 15415، في ارتفاع طفيف بلغ 0.2%، وفقًا للمعطيات الرسمية.

وأشارت الوزارة إلى أن 132 مريضًا من بينهم الحالات المتوسطة والخطيرة يتلقون العلاج بالمستشفيات، فيما يتلقى 3388 مريضًا، العلاج في المنازل والفنادق التي أعدت لهذا الغرض.

وأوضحت الوزارة أن عدد الفحوصات التي أجريت أمس، الأحد، للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا، بلغت 8840 فحصا، فيما بلغ حتى الساعة السابعة والنصف من مساء اليوم، 8774 فحصا.