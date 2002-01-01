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وفاة والد الأسير أسامة الأشقر

الإثنين 15 يونيو 2020 08:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة والد الأسير أسامة الأشقر


طولكرم / سما /

 توفي عصر اليوم الإثنين، محمد علي الأشقر، والد الأسير أسامة الأشقر من قرية صيدا شمال طولكرم، المعتقل منذ 18 عاماً، حيث صدر ضده حكم بالسجن 8 مؤبدات و50 عاماً.

وعرف الراحل محمد الاشقر، بمناصرته قضايا الأسرى ومشاركته الدائمة بالاعتصامات التي تنظم تضامنا مع الاسرى.

ونعت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، وحركة فتح في طولكرم، والد الأسير أسامة الأشقر، وتقدموا من الاسير أسامة بأحر التعازي.

يذكر ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير أسامة الأشقر بتاريخ 14/ 11/ 2002 في كمين نصبه جنود الاحتلال له في ضاحية شويكة بطولكرم، بعد مطاردةٍ استمرت عامين، وتم إثر ذلك إخضاعه لتحقيق لأكثر من 3 شهور، ووجه له الاحتلال تهمه تنفيذ عدة عمليات ضد الاحتلال ومستوطنيه، أبرزها عملية "مستوطنة ميتسر" التي قتل فيها 5 مستوطنين، وعملية "حوفش" وقتل فيها 3 مستوطنين، وقد حكمت عليه سلطات الاحتلال بالسجن المؤبد 8 مرات و 50 عاماً.

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