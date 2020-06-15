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غانتس لملادينوف: تحسين واقع غزة مرتبط بإعادة الإسرائيليين ووقف الأعمال العنيفة

الإثنين 15 يونيو 2020 07:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس لملادينوف: تحسين واقع غزة مرتبط بإعادة الإسرائيليين ووقف الأعمال العنيفة


القدس المحتلة / سما /

ألتقى  وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل "بيني غانتس"، يوم الاثنين، بمبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وقال غانتس عبر تويتر: "التقيت اليوم بمبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وأخبرته أن تحسين واقع سكان غزة مرتبط بإعادة الإسرائيليين ووقف الأعمال العنيفة من قطاع غزة تجاه إسرائيل".

נפגשתי היום עם שליח האו"ם למזרח התיכון, מר ניקולאי מלדנוב. הודיתי לו על הפעילות האפקטיבית שלו באזור ומאמציו הכנים לקדם יציבות אזורית במסגרת תפקידו. pic.twitter.com/3nH3e5LAh0

— בני גנץ - Benny Gantz (@gantzbe) June 15, 2020
#غانتس #ملادينوف #غزة #الجنود الاسرى #حدود غزة

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