غانتس لملادينوف: تحسين واقع غزة مرتبط بإعادة الإسرائيليين ووقف الأعمال العنيفة

القدس المحتلة / سما /

ألتقى وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الوزراء البديل "بيني غانتس"، يوم الاثنين، بمبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.

وقال غانتس عبر تويتر: "التقيت اليوم بمبعوث الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، وأخبرته أن تحسين واقع سكان غزة مرتبط بإعادة الإسرائيليين ووقف الأعمال العنيفة من قطاع غزة تجاه إسرائيل".