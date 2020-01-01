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رسم صورة الشهيد الحلاق على جدار الفصل العنصري في بيت لحم

الإثنين 15 يونيو 2020 07:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
رسم صورة الشهيد الحلاق على جدار الفصل العنصري في بيت لحم


بيت لحم / سما /

رسم الفنان الفلسطيني تقي الدين سباتين صورة "جرافيك" للشهيد إياد الحلاق على جدار الفصل العنصري في مدينة بيت لحم.

وكتب سباتين إلى جانب الصورة عبارة بالإنجليزية "ليس فلويد فحسب بل إياد الحلاق أيضًا"، في اشارة إلى تقاطع الإجرام والعنصرية بين الجيش الإسرائيلي والشرطة الأمريكية.

وقال سباتين، إنه اختار جدار الفصل العنصري ليضع رسمًا لفلويد وأخر للحلاق، كون الجدار يمثل رمزًا من رموز العنصرية الذي يجب أن يزال كما أزيلت العديد من الرموز والتماثيل للعديد من الزعماء في أمريكا وأوروبا والذين شكلوا رموزا للعنصرية بسياستهم، وأضاف"هذه رسالة للعالم أجمع أن يقف بحزم أمام تفشي العنصرية والظلم والاضطهاد".

#الشهيد الحلاق #بيت لحم

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