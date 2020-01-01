مدير عام الصيدلة: نعاني عجزًا بنسبة 45% في الأدوية

غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، أنها تعاني من نقص حاد في الأدوية بنسبة تصل إلى 44%، وعجز في المستهلكات الطبية بنسبة 30%، ونقص في لوازم المختبرات بنسبة 56%، وحذّرت من تفاقم الوضع الصحي للمرضى الذين لا يتوفر لهم علاج.

وأفاد مدير عام الصيدلة في الوزارة منير البُرْش، بأن نقص صنف دوائي واحد يؤثر على البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى السرطان، ويزيد من نسبة العجز البالغ حاليا 35%.

وقال البُرْش أن "استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض لنحو 14 عاما على غزة، والمعيقات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا العالمية، إلى جانب عدم توفير الوزارة برام الله للموازنة الخاصة بقطاع غزة"، كلّها عوامل أدت إلى هذا العجز الدوائي.

وأشار إلى أن الصحة بغزة وصلها منذ بداية العام 2 مليون دولار فقط من استحقاق يصل إلى 40 مليون دولار، لافتًا إلى أنّ الخدمة الطبية داخل مستشفى "الحياة" المتخصصة وهي مستشفى خاص متعاقدة مع وزارة الصحة لتوفير العلاج لمرضى السرطان "ما زالت غير مكتملة".

ويسجّل، قطاع غزة، نحو 120-130 إصابة جديدة للأورام السرطانية شهريًا، فيما وصل عدد المرضى الذين يتعالجون في المستشفيات إلى 6 آلاف مريض ووفق بيانات وزارة الصحة .