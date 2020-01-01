  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

مدير عام الصيدلة: نعاني عجزًا بنسبة 45% في الأدوية

الإثنين 15 يونيو 2020 07:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
مدير عام الصيدلة: نعاني عجزًا بنسبة 45% في الأدوية


غزة / سما /

 أعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الإثنين، أنها تعاني من نقص حاد في الأدوية بنسبة تصل إلى 44%، وعجز في المستهلكات الطبية بنسبة 30%، ونقص في لوازم المختبرات بنسبة 56%، وحذّرت من تفاقم الوضع الصحي للمرضى الذين لا يتوفر لهم علاج.

وأفاد مدير عام الصيدلة في الوزارة منير البُرْش، بأن نقص صنف دوائي واحد يؤثر على البروتوكول العلاجي الخاص بمرضى السرطان، ويزيد من نسبة العجز البالغ حاليا 35%.

وقال البُرْش أن "استمرار الحصار الإسرائيلي المفروض لنحو 14 عاما على غزة، والمعيقات التي فرضتها أزمة جائحة كورونا العالمية، إلى جانب عدم توفير الوزارة برام الله للموازنة الخاصة بقطاع غزة"، كلّها عوامل أدت إلى هذا العجز الدوائي.

وأشار إلى أن الصحة بغزة وصلها منذ بداية العام 2 مليون دولار فقط من استحقاق يصل إلى 40 مليون دولار، لافتًا إلى أنّ الخدمة الطبية داخل مستشفى "الحياة" المتخصصة وهي مستشفى خاص متعاقدة مع وزارة الصحة لتوفير العلاج لمرضى السرطان "ما زالت غير مكتملة".

ويسجّل، قطاع غزة، نحو 120-130 إصابة جديدة للأورام السرطانية شهريًا، فيما وصل عدد المرضى الذين يتعالجون في المستشفيات إلى 6 آلاف مريض ووفق بيانات وزارة الصحة .

#غزة #وزارة الصحة #الادوية #مستلزمات طبية

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : قطر تدخل 50 مليون دولار لغزة بموافقة إسرائيل مقابل وقف إطلاق البالونات

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات أساسية بعد تطبيق مخطط الضم بالضفة.. تعرف عليها

نتنياهو يكشف : بوتين أحبط مشروع قرار بمجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية

الاجهزة الامنية تعتقل عددا من كوادر فتح شمال قطاع غزة

إذاعة عبرية : جيش الاحتلال يستعد للتصعيد والتدهور الأمني مع غزة

كان العبرية : قطر هي التي أخرت تحويل الأموال إلى غزة بينما سمحت اسرائيل بادخالها

جنود الاحتلال يعتدون على عنصر أمن وطني خلال مروره على حاجز الكونتينر

الأخبار الرئيسية

قرارات مجلس الوزراء.. اشتيه يدعو جميع الفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

نتنياهو: الضم قد يتم على مراحل وليس "دفعة واحدة".. وواشنطن في انتظار موافقة غانتس

صحيفة : الحكومة الفلسطينية تحاول تأمين جزء من رواتب الموظفين لهذا الشهر.. وتمر بحالة عجز مالي كبير

بينهم 6 أطفال.. تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في الخليل وبيت لحم

العمادي يتحدث حول المنحة القطرية واسباب تأخرها وينفي المزاعم الاسرائيلية