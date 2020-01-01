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سنستخدم كل الإمكانيات والوسائل لمنع الضم

"حماس": الاحتلال قابل للهزيمة وسبق أن أرغمناه على التراجع..!

الإثنين 15 يونيو 2020 06:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
"حماس": الاحتلال قابل للهزيمة وسبق أن أرغمناه على التراجع..!


غزة / سما /

قال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، حسام بدران، إن الحركة لن تترك أي وسيلة وإمكانية في مواجهة قرار الضم إلا ستستخدمها وأنها لن تخذل شعبها.

وأوضح بدران، في بيان له، أن الاحتلال قابل للهزيمة، وسبق أن هزمناه وأرغمناه على التراجع في محطات عديدة. 

وأكد أن "حماس" تؤمن بالمشروع الشامل المتكامل الذي يراعي القدرات والإمكانات أولًا، ويضم الكل ثانيًا، ويشمل أنواع المقاومة الدبلوماسية والشعبية والسياسية وكذلك المسلحة.

وأضاف أن "حماس" تحدثت مع العديد من الفصائل وجاهزة للحديث مع "فتح" وكل مكونات شعبنا في الداخل للخروج باتفاق على صيغة مواجهة الخطر القريب، والذي يتطلب إيجاد شيء استثنائي، وألا نراوح المكان في ترتيب بيتنا الداخلي.

وتابع: لدينا جسم وطني هو منظمة التحرير لكن مفاتيحها بيد أبو مازن وإذا أصر البعض على البقاء على هذا الأمر، فدعونا نتفق على اجتماع للإطار القيادي المؤقت أو اجتماع يضم الأمناء العامين يكون مخولاً باتخاذ القرارات.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني هو صاحب الكلمة الأولى، والحق الحصري في تبني خياراته في مواجهة الاحتلال وهو المؤهل لإفشال خطة الضم وهو شعب مجرب يُراهَن عليه.

وطالب بعقد الاجتماع القيادي الوطني بعيداً عن سيطرة الاحتلال، مؤكداً على ضرورة الاتفاق على مقاومة الاحتلال بكل الوسائل.      

#حماس #حسام بدران #مخططات الضم #اسرائيل

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