لجنة اعمار الخليل تباشر بتنفيذ مشروع جديد يستهدف المحلات التجارية في بلدة الخليل القديمة

الخليل / سما /

وقعت لجنة اعمار الخليل اليوم اتفاقية عمل لتنفيذ مشروع جديد مع شركة أبو الفيلات للمقاولات يهدف إلى لترميم وإعادة تأهيل المحلات التجارية في منطقة السوق في البلدة القديمة المرحلة الأولى؛ ويأتي هذا المشروع بتمويل من الحكومة الألمانية من خلال بنك التنمية الألماني (KFW) وتنفيذ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP/PAPP.

وأشار مدير عام لجنة اعمار الخليل عماد حمدان، أن هذا المشروع يعتبر المرحلة الأولى من أصل أربعة مراحل تنوي اللجنة تنفيذها في الأيام المقبلة بإذن الله وتستهدف المحلات التجارية من حيث ترميمها أو صيانتها حسب احتياجات كل محل، كما وأضاف أن اللجنة لم تتوانى في حماية البلدة القديمة والحفاظ عليها من خلال كافة القطاعات التاريخية والسياحية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وإنها بذلت جهود مضنية في إعادة الحركة الاقتصادية بين أسواقها وأزقتها، حيث عملت على تأهيل البنية التحتية في منطقة حي القصبة وسوق القزازين ومن ثم بدأت بتنفيذ مشاريعها في المحلات التجارية من اجل تعزيز صمود المواطن في البلدة القديمة وتشجيع الزوار لتسوق منها وتحسين الوضع الاقتصادي لأصحاب المحال.