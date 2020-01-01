"مباحث التموين" في غزة تُسجل 32 إخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم مخالفة للاجراءات الصحية

غزة / سما /

سجلت دائرة مباحث التموين التابعة للمباحث العامة في الشرطة الفلسطينية 32 اخطاراً لمحلات تجارية ومطاعم على مستوى محافظات القطاع، مُخالفة للاجراءات الصحية.

واوضحت مباحث التموين في تصريح اليوم الاثنين ان طواقمها نفذَّت عدداً من الجولات المشتركة مع وزارتي الصحة والاقتصاد الوطني والبلدية شملت تفقد الاسواق والمحلات التجارية والمولات الكبيرة للتأكد من الاجراءات الصحية التي تقوم بها.

وأشارت المباحث الى تسجيلها عدة اخطارات خلال الاسبوع الماضي بحق عدد من المطاعم غير الملتزمة بالشروط الصحية، بالاضافة الى ضبط واتلاف عدد من البضائع والسلع منتهية الصلاحية واخرى لا تصلح للاستهلاك الادمي.

واكدت انها احالت جميع المخالفين للدائرة القانونية بوزارة الاقتصاد الوطني لتسوية اوضاعهم.

يشار إلى أن جولات مباحث التموين تأتي في اطار متابعة الالتزام باجراءات الوقاية والسلامة في ظل مواجهة جائحة "كورونا".