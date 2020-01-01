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جيش الاحتلال يجري تمرينا يحاكي مواجهات على الجبهة الشمالية

الإثنين 15 يونيو 2020 06:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
جيش الاحتلال يجري تمرينا يحاكي مواجهات على الجبهة الشمالية


القدس المحتلة / سما /

تفقد رئيس الأركان الاسرائيلي أفيف كوخافي التمرين الذي أجرته وحدة "أغوز" الخاصة وذلك خلال أسبوع التدريبات التي تجريه وحدات فرقة "الكوماندو" في جبل الشيخ.
خلال زيارته استعرض رئيس الأركان خطة التدريب الشاملة التي تم بلورتها بهدف ضمان حالة تدريبية أفضل في ظل ظروف كورونا.

يستند "التمرين الى الخطط العسكرية الحديثة للجبهة الشمالية ويحاكي تعامل الجيش مع التهديدات في المنطقة وإحباط قدرات العدو".

وذكر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي "لقد تابع رئيس الأركان تمرينًا بالذخيرة الحية يحاكي القتال على الجبهة الشمالية حيث حاكت القوات تقنيات قتالية متقدمة لتعزيز قدرات كشف العدو واستهدافه على مستوى الطاقم القتالي والسرية."

#الجيش الإسرائيلي #تدريبات عسكرية #أفيف كوخافي

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