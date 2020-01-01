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الشخرة: مئات المتاجر غير ملتزمة بالبروتوكول الصحي ووجهنا إنذارات بالإغلاق..

الإثنين 15 يونيو 2020 05:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشخرة: مئات المتاجر غير ملتزمة بالبروتوكول الصحي ووجهنا إنذارات بالإغلاق..


رام الله / سما /

أكد الناطق باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، أن جميع مديريات الصحة في المحافظات أجرت اليوم الاثنين، جولة على المحال التجارية لمراقبة الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

وقال الشخرة في بيان صحفي: إن طواقم الوزارة رصدت مئات المخالفات في تلك المحال، حيث تم توجيه إنذارات للمحال غير الملتزمة، تصل إلى حد إغلاقها في حال تكررت هذه المخالفات.

وشدد الشخرة على ضرورة التزام جميع المحال التجارية والمؤسسات بالبروتوكولات الصحية الصادرة عن وزارة الصحة، للحيلولة دون انتشار فيروس كورونا، ولضمان سلامة المواطنين.

#كمال الشخرة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #محال تجارية

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