  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تكشف نتائج فحوصات فيروس كورونا للعاملين في إذاعة الخليل

الإثنين 15 يونيو 2020 05:28 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تكشف نتائج فحوصات فيروس كورونا للعاملين في إذاعة الخليل


رام الله / سما /

كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، اليوم الاثنين، نتائج الفحوصات الطبية لعدد من العاملين في إذاعة الخليل من فيروس كورونا المستجد بعد أنباء إصابتهم بالفيروس.

وقالت النقابة، في تصريح لها عبر (فيسبوك): "إلى الزملاء والزميلات الصحفيين الأعزاء جميعا نتائج فحوصات الزملاء في إذاعة الخليل جميعها سلبية أي لا يوجد إصابات ألف حمد لله على سلامة الجميع ونتمنى الشفاء العاجل للزميل محمود القواسمي".

يذكر، أنه جرى الإعلان عن إصابة الصحفي محمود القواسمي والذي يعمل بالإذاعة بفيروس كورونا أمس الأحد، الأمر الذي استدعى إجراء فحص لكافة زملائه. 
 

#نقابة الصحفيين #اذاعة الخليل #فيروس كورونا #فحوصات كورونا

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة : قطر تدخل 50 مليون دولار لغزة بموافقة إسرائيل مقابل وقف إطلاق البالونات

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات أساسية بعد تطبيق مخطط الضم بالضفة.. تعرف عليها

نتنياهو يكشف : بوتين أحبط مشروع قرار بمجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية

الاجهزة الامنية تعتقل عددا من كوادر فتح شمال قطاع غزة

إذاعة عبرية : جيش الاحتلال يستعد للتصعيد والتدهور الأمني مع غزة

كان العبرية : قطر هي التي أخرت تحويل الأموال إلى غزة بينما سمحت اسرائيل بادخالها

جنود الاحتلال يعتدون على عنصر أمن وطني خلال مروره على حاجز الكونتينر

الأخبار الرئيسية

قرارات مجلس الوزراء.. اشتيه يدعو جميع الفصائل لإنجاز الوحدة الوطنية لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية

نتنياهو: الضم قد يتم على مراحل وليس "دفعة واحدة".. وواشنطن في انتظار موافقة غانتس

صحيفة : الحكومة الفلسطينية تحاول تأمين جزء من رواتب الموظفين لهذا الشهر.. وتمر بحالة عجز مالي كبير

بينهم 6 أطفال.. تسجيل 10 إصابات بفيروس كورونا في الخليل وبيت لحم

العمادي يتحدث حول المنحة القطرية واسباب تأخرها وينفي المزاعم الاسرائيلية