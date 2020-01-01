كهرباء غزة تعلن إطلاقها قريبًا حملة خاصة لتنظيم "الشبكات ومعالجة الفاقد الفني"

غزة / سما /

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في غزة، اليوم الاثنين، عن إطلاقها قريبا حملة خاصة لتنظيم شبكات الكهرباء ومعالجة الفاقد الفني الذي بات من أبرز التحديات التي تواجه الشركة.

وقالت الشركة في بيان صدر عنها، إن الفاقد أو ما يطلق عليه "الهدر الكهربائي" بمثابة استنزاف للموارد الكهربائية والمالية المحدودة أصلاً وهو يزيد من فجوة العجز، وبالتالي يؤثر بشكل مباشر على منظومة الكهرباء ويعيق تطويرها وتطوير الخطط الخاصة بتحسين خدمة الكهرباء في القطاع.

وأضافت:" أن الشركة واستمراراً لحملاتها السابقة لمعالجة هذا الفاقد قررت إطلاق حملة مكثفة في مختلف محافظات قطاع غزة تحت شعار(#مسئوليتك_تحميها) وستشارك فيها العديد من الطواقم الهندسية والفنية".

وأكدت أن تهدف من الحملة إلى الفاقد الفني إلى المستوى الطبيعي وذلك عبر عدد من الاجراءات الميدانية والفنية ومنها وضع حد للتعدي على المال العام المتمثل بسرقة التيار الكهربائي والتعدي على الشبكات والتلاعب في العدادات وتمديد خطوط القلاب وغيره من الممارسات غير المسئولة.

وأشارت إلى الحملة ستمكن الشركة من زيادة كفاءة الشبكة الكهربائية وزيادة العمر الافتراضي لمكوناتها المختلفة، وتخفيض معدل الإهلاك، وهو ما سينعكس ايجاباً على الأداء ويضع حد للممارسات غير المسئولة التي تؤدي لزيادة الأحمال وبالتالي حرمان الكثير من المواطنين من حقهم في الحصول على حصصهم الكهربائية كاملة وفي وقتها المحدد.

وبينت أنها ستعمل مع جميع الاطراف الرسمية والأهلية والخاصة لتحقيق أهداف الحملة المتمثلة في وقف التجاوزات والتعديات تحقيقاً للمصلحة العامة التي تقتضي المحافظة على الموارد العامة والتي يمكن من خلالها تحسين الواقع الكهربائي في القطاع.

كما أشارت إلى أنها ستسخر جميع امكاناتها لتنفيذ خطتها والتي من بينها تركيب عدادات ذكية في كثير من الأماكن وتركيب وحدات قياس على خطوط الكهرباء وربطها بمنظومة قراءة وتوثيق ذكية.

ودعت الشركة جميع الأطراف وخاصة الجهات الرسمية ووسائل الاعلام بضرورة المساهمة في هذا الجهد الوطني الذي يتطلب رفع الوعي واشاعة ثقافة ترشيد الاستهلاك والالتزام وتصويب الأوضاع المخالفة وغير القانونية لأن ثمار تلك الحملة ستنعكس ايجاباً على المجتمع عامة.

كما دعت الشركة المخالفين إلى سرعة تصويب أوضاعهم وازالة تعدياتهم بشكل فوري لأن الحملة ستتضمن العديد من الاجراءات التي تهدف لضبط المخالفات وتصويب الأوضاع، وستتخذ إجراءات قانونية ومخالفات مالية للذين يصرون على مواصلة تعدياتهم على المال العام.

وطالبت الشركة جمهور المواطنين بضرورة الابلاغ الفوري عن أي تعديات أو مخالفات وذلك بالاتصال على الرقم 133 أو عبر موقع الشركة الرسمي www.gedco.psأو على الفيس بوك " شركة توزيع الكهرباء محافظات غزة" .