الإغاثة الزراعية تخرج الفوج الـ33 من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج

رام الله / سما /

احتفلت جمعية التنمية الزراعية (الإغاثة الزراعية) بتخريج الفوج الثالث والثلاثين من برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج في مقرها الرئيسي بمدينة رام الله، بحضور رئيس مجلس إدارة الإغاثة الزراعية المهندس حسام أبو فارس والمدير العام منجد أبو جيش.

ويأتي هذا البرنامج ضمن أنشطة مشروع "تعزيز الاستثمار في التنمية الريفية – أرضي" الممول من الحكومة الدوقية لوكسمبورغ، حيث تم تخريج 15 مهندسا ومهندسة زراعية.

وافتتح الاحتفالية مدير مركز تدريب المهندسين الزراعيين في اريحا المهندس عكرمة عدس، والذي رحب بالحضور وقدم لمحة عن برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج والمواد التي يقوم المتدربون بتلقيها بشكل عملي ونظري.

وأكد المهندس أبو فارس أن الإغاثة الزراعية تعمل منذ نشأتها على تنمية وتطوير القطاع الزراعي الفلسطيني، ولأجل هذا ابتدعت الإغاثة الزراعية برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج من أجل تعزيز خبرتهم العملية وتطوير مهارات التواصل مع المزارعين والمؤسسات المختلفة.

وأضاف بأن خريجي برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج متميزون عن نظرائهم خريجي الجامعات وذلك بسبب التدريبات العملية التي لا يمارسونها فقط ولكن أيضا يقومون بالتجربة العملية، كما أن المواد التدريبية في البرنامج تتصف بالحداثة وهو الامر الذي يتيح للمهندسين الزراعيين حديثي التخرج توسيع معارفهم وخبراتهم وتطبيقها بشكل عملي، الامر الذي ينعكس إيجابا على القطاع الزراعي الفلسطيني.

بدوره، هنأ أبو جيش خريجي البرنامج، وتعهد بأن تقوم الإغاثة الزراعية بالتواصل مع مختلف الفاعلين في القطاع الزراعي من أجل عقد لقاء مع الخريجين بهدف محاولة توفير فرص عمل او تمويلهم لإنشاء مشاريعهم الخاصة من خلال التشبيك وعرض الأفكار المميزة التي عمل الخريجون على تطويرها خلال فترة التدريب.

وقدم الخريجون مداخلات فيها شكروا الإغاثة الزراعية على توفير التدريبات النظرية والعملية التي تؤهلهم للانخراط في سوق العمل، وتم عرض بعض الأفكار لمشاريع ريادية عمل الخريجون على تطويرها خلال فترة التدريب، وتم مناقشة هذه الأفكار من أجل عرضها على الفاعلين في القطاع الزراعي خلال جلسة مقبلة.

وفي نهاية الحفل، تم توزيع الشهادات على المنتسبين للبرنامج والبالغ عددهم 15 مهندساً ومهندسة.

يشار الى ان الإغاثة الزراعية خرجت من خلال برنامجها لتدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج ما يزيد عن 1350 مهندسا ومهندسة، وتعمل الإغاثة الزراعية في كل عام على اسقبال المهندسين والمهندسات الزراعيين لمدة 8 أشهر في الضفة الغربية وقطاع غزة ويتم توفير تدريبات عملية ونظرية وجولات خارجية للمتدريبين من أجل صقل وتطوير مهاراتهم.