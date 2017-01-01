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إسرائيل تشيد مصنع أمونيا في النقب باستثمارات 400 مليون دولار

الإثنين 15 يونيو 2020 03:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تشيد مصنع أمونيا في النقب باستثمارات 400 مليون دولار


القدس المحتلة / سما /

أعلنت شركة "كويز" الإسرائيلية، أنها تشيد مصنعًا للأمونيا بتكلفة 1.5 مليار شيكل (حوالي 430 مليون دولار) في صحراء النقب بجنوب البلاد بدلًا من منشأة كانت تعمل لعقود في مدينة حيفا لكن من المعتقد أنها مبعث خطر على سكان المنطقة.
 
وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها تشيد المصنع الجديد في منطقة "ميشور روتيم" الصناعية بصحراء النقب على مساحة 220 فدانًا ومن المتوقع أن تبدأ عملياته بنهاية 2023.
 
ويتم استيراد معظم الأمونيا، وهي مادة خام سامة تستخدم في إنتاج الأسمدة إلى جانب بعض المنتجات الغذائية والأدوية والإلكترونيات، إلى إسرائيل من الخارج عبر الموانئ البحرية، ومن المتوقع أن ينتج المصنع حوالي 70.000 طن من الأمونيا سنويًا.
 
وظل مصنع الأمونيا الرئيسي للبلاد ومستودع التخزين الضخم الملحق به في مدينة حيفا لعقود لكن الحكومة رأت أنه يشكل خطرًا كبيرًا خاصة في أوقات الحرب. وأمرت محكمة بإغلاقه في 2017.
 
وأضافت الشركة أن المصنع الجديد سيغطي كل احتياجات الاستهلاك المحلي من الأمونيا إضافة لإنتاج الغازات للقطاع الصناعي فضلًا عن التصدير. وأوضحت الشركة أنها تعتزم أيضًا بناء منشأة للغاز الطبيعي المسال قرب الموقع في المستقبل.

#اسرائيل #مصنع أمونيا

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