البرلمان الأردني: الملك يقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً ضد مخططات الضم

عمان /سما/

قال عضو لجنة فلسطين النيابية في مجلس النواب الأردني عمر قراقيش، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني يقود حراكاً دبلوماسياً مكثفاً ضد مخططات الضم الاحتلالية، مشيراً إلى أن المملكة مستمرة في دعم القضية الفلسطينية.

وأضاف قراقيش في حديث إذاعي، صباح اليوم الاثنين، أن خطة الضم الاحتلالية لأراضِ دولة فلسطين أمرٌ صادم للدولة الأردنية، مؤكداً أن الأوساط السياسية في الأردن تبحث وقف اتفاقية الغاز مع اسرائيل، وسحب السفراء من البلدين، وتعليق العمل في اتفاقية وادي عربة، لأن إسرائيل تراجعت عن الاتفاقيات الموقعة، وتروج لفكرة الوطن البديل وهي بمثابة إعلان حرب على الدولة الأردنية.