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العزم: الاتفاق مع ممثلي الجاليات الفلسطينية على تفعيل دورهم لوقف خطة "الضم"

الإثنين 15 يونيو 2020 03:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
العزم: الاتفاق مع ممثلي الجاليات الفلسطينية على تفعيل دورهم لوقف خطة "الضم"


رام الله / سما /

 أعلن رئيس وحدة الشؤون الاستراتيجية في مجلس الوزراء، أحمد العزم، الاتفاق مع ممثلي الجاليات الفلسطينية على تفعيل دورهم في تغييرالمواقف الدولية للتحرك لوقف خطة "الضم".

وأوضح العزم في حديث إذاعي، صباح اليوم الاثنين، بأنه عُقد اجتماعاً مع ممثلي الجالية من مختلف دول العالم، وجرى الاتفاق على نحو 17 محوراً للتحرك على مستوى الدول من أجل تغيير مواقفها والعمل على منع اجراءات

الاحتلال الاسرائيلي.

وأشار العزم إلى تغيير مواقف بعض الدول الأوروبية بإعلان رفضها الكامل لمخطط الضم، لا سيما إبلاغ وزير الخارجية الألماني، لحكومة الاحتلال بأن بعض الدول لن تنتظر الإجماع الأوروبي ستعترف بالدولة الفلسطينية وستقوم بتطبيق عقوبات ضد اسرائيل في حال جرى الضم.

وفي الإطار، أشار العزم إلى إجتماع مع دول شرق آسيا، يوم الأربعاء المقبل، في إطار الجهود المبذولة لإيجاد جبهة دولية رافضة لقرار الضم.

#مخططات الضم #الجاليات الفلسطينية

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