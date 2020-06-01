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بالصور: مصر.. جريمة بشعة تؤدي لذبح أسرة كاملة

الإثنين 15 يونيو 2020 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
بالصور: مصر.. جريمة بشعة تؤدي لذبح أسرة كاملة


وكالات / سما /

نشرت وسائل الإعلام المصرية تفاصيل جريمة غامضة هزت محافظة الإسماعيلية الساحلية، مساء أمس، حيث تم ذبح أسرة بالكامل.

وقالت صحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن البداية جاءت عندما سمع الأهالي استغاثة من المنزل الذي شهد الجريمة، وعند الوصول للمنزل، فوجئوا بمصرع الأب بالطعن، وتم نقل الزوجة وطفلتين إلى المستشفى.

ورجح شهود عيان أن الأب حاول قتل أسرته ثم انتحر، إلا أن تحريات المباحث لم تُعلن حتى الآن، بينما الواقعة تبدو غريبة وغامضة، وهناك علامات استفهام كثيرة سوف تكشف عنها تحريات المباحث.

وعند وصول قوات الشرطة وجدوا الأب الذي يبلغ من العمر 35 عاما مقتولا بالطعن، وغارقا في دمائه، وهناك شروع في قتل طفلتيه تسنيم 6 سنوات، وجنا 4 سنوات، كما تم العثور على الزوجة وزوجة الشقيق، في حالة يرثى لهما ومصابتين بطعنات نافذة أدت لمقتل جنينين داخل أحشائهما.

واكتشف الطاقم الطبي بمستشفى القنطرة غرب، أثناء محاولة إنقاذ الزوجة وزوجة شقيق الأب، أن الزوجة حامل في الشهر الخامس، ومصابة بعدة طعنات نافذة في البطن حتى الرحم، مما تسبب في قتل الجنين وقطع القولون والأوردة والشرايين الكبيرة، بينما أصيبت بنات الرجل بطعنات نافذة في البطن والظهر والصدر، مما تسبب في نزيف داخلي.

وطعن أيضا زوجة أخيه الحامل في الشهر السادس، مما تسبب في وفاة الجنين أيضا، وحرر محضر بالواقعة، وانتقلت النيابة لمكان الحادث للتحقيق في الواقعة.


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#مصر #جريمة

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