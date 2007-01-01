الفنان شريف منير يعلن الحرب على "المتنمرين"

وكالات / سما /

أعلن الفنان المصري شريف منير، الحرب على المتنمرين بعد حملة التنمر التي تعرضت لها ابنتاه، إثر نشره صورتهما على موقع الصور الشهير ”إنستغرام“، وعلق عليها البعض بسخرية، وبطريقة غير لائقة، وفق تعبيره.

ونشر شريف مقطع فيديو ظهر فيه مع ابنتيه لأول مرة منذ حملة التنمر قائلا: ”دول المذنبين، المتهمين، اللي عملوا ‏المصيبة، اللي بوظوا البشرية، اللي أذوا الناس، اللي أذوا الدين، لأن الناس اللي بعتولي بيكلموني بالدين، اللي شتموني ملايكة، هما ‏دول البنتين الكبار أوي دول اللي أذوا الدنيا كلها“.‏

ومضى شريف قائلا: ”بشكركم جدا على إحساسكم وشعوركم، أنا اللى بطلبه منكم من النهاردة يكون فيه وقفة قوية يجوز إحنا كنا نقطة التحول اللى هتحصل الفترة الجاية، وبقول أي تنمر يحصلك، أعمل سكرين شوت وأعمل بلاغ للنائب العام“.

في حين قالت ابنته الكبيرة منيرة: ”أنا عاوزة أقول إن أنا اتهنت وإتأذيت وعاوزة حقي، وحقي هيرجع ليا إن شاء الله“، أما الابنة الأصغر كامليا قالت: ”ناس كتيرة أوى تشمتني وشتمت بابا، وأنا مبحبش الناس بتشتم بابا ولا أشوفه بيتهزأ“.

ويعيش الفنان شريف منير، مؤخرا، في أزمة مع بعض متابعي مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صور ابنتيه، التي نشرها مؤخرا وحذفها بعدما تعرضتا للتنمر، ثم عاد لنشرها مرة أخرى، معلنا الحرب على كل من يخرج عن النص، أو يعلق بسوء.

وكان شريف قد نشر صورة ابنتيه، منذ أيام عبر إنستغرام معلقا عليها بقوله: ”فريدة شريف منير، إللي قاعدة، كاميليا شريف منير، إللي نايمة، تصوير: كاميليا شريف منير“، ثم فاجأ الجمهور بعد ذلك بحذفها، مؤكدا أن السبب هو ”تعرضه هو وابنتيه للإيذاء النفسي“.