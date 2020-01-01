علاجات منزلية لجعل يديك ناعمتين

وكالات / سما /

نشر موقع "ستايل كرايز" الأمريكي تقريرا قدم فيه طرقا منزلية من شأنها أن تجعل يديك ناعمتين.



وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته"عربي21"، إن جفاف الجلد يحدث في الغالب نتيجة عوامل مختلفة. قد يكون أحيانا بسبب المهنة أو ربما بسبب تغييرات الطقس. ويعتبر جفاف البشرة من مشاكل الجلد غير المستعصية التي يمكن علاجها، ولكن إذا استمر جفاف البشرة لأكثر من أسبوعين حتى مع اعتماد العلاجات الآتي ذكرها، فعليك استشارة مختص.



ما الذي يسبب جفاف اليدين؟

أوضح الموقع أن جفاف الجلد يحدث غالبا بسبب العوامل البيئية. وفي بعض الحالات، قد تتسبب بعض الحالات الصحية والمهيجات في جفاف البشرة أو اليدين بصفة غير عادية. وتشمل الأسباب الرئيسية ما يلي:



- الطقس: لابد أنك لاحظتِ أن يديكِ (وبقية جسمكِ) تميل إلى أن تصبح أكثر جفافا في فصل الشتاء وهو الأمر الذي يجعل الأيدي جافة.



- المهيجات البيئية/ ظروف مكان العمل: إن الأفراد الذين يغسلون أيديهم عدة مرات يوميا باستخدام مطهرات قوية وكذلك أولئك الذين يقضون فترات طويلة في غسل الأطباق يكونون أكثر عرضة للإصابة بجفاف بشرة اليدين.



- حالات طبية معينة: تؤثر حالات طبية على غرار داء السكري على تدفق الدم إلى الأطراف، الأمر الذي يؤدي إلى جفاف اليدين. كما يمكن أن تتسبب الاضطرابات الجلدية الأخرى مثل الصدفية والأكزيما في جفاف اليدين أيضًا.



في هذا السياق، كشف الموقع عن مجموعة من الطرق الطبيعية التي يمكن أن تعالج الأيدي الجافة في معظم الحالات.



كيف تحصلين على يدين ناعمتين بشكل طبيعي

1. الفازلين

أوضح الموقع أن الفازلين يحتوي على خصائص ترطيب قوية. ووضعه على اليدين بانتظام من شأنه أن يجعلها أكثر نعومة. وكل ما تحتاجينه هو كريم فازلين وزوج من قفازات القطن. ينبغي وضع طبقة رقيقة منه على اليدين قبل النوم ثم ارتداء زوج من القفازات القطنية الخفيفة والخلود إلى النوم. عليك القيام بهذا الأمر كل ليلة للحصول على يدين ناعمتين.



2. زيت جوز الهند

يحتوي جوز الهند على خصائص تساعد على ترطيب البشرة الجافة. يمكن تطبيقه مباشرة من خلال وضع ملعقة صغيرة منه على اليدين، ثم ارتداء القفازات لضمان تغلغله في البشرة، وتركه لبضع ساعات أو حتى طوال الليل.



3. دقيق الشوفان

أشار الموقع إلى أن دقيق الشوفان لا يساعد على ترطيب البشرة فقط، بل يساهم أيضََا في تعزيز طبقة حماية البشرة. وهو يجعل يديك أكثر نعومة في كل مرة تستخدمينه. تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من مسحوق دقيق الشوفان وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. وبعد مزج المكونات معا، يمكن وضعها على يديكِ لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة.



4. صفار البيض

يمكن لليسيثين الموجود في صفار البيض أن يساعد على ترطيب البشرة. وكل ما تحتاجين فعله هو أن تخفقي صفار البيض وبعد ذلك تضعينه على يديك لمدة تتراوح بين 15 و20 دقيقة. ويمكنك القيام بذلك ثلاث أو أربع مرات في الأسبوع.



5. التقشير بحبيبات السكر

أوضح الموقع أن تراكم خلايا البشرة الجافة على اليدين يمكن أن يؤدي إلى جفافها. لكن تركيبة حبيبات السكر تساعد في تقشير البشرة بلطف. وكل ما تحتاجينه هو ملعقة كبيرة من السكر مع ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند. وبعد ذلك، تمزجين هذه المكونات معا ثم ضعيها على اليدين مع الفرك برفق. ويمكن تكرار هذه العملية مرة أو مرتين أسبوعيا.



6. العسل

أكد الموقع أن العسل يمكن أن يرطب وينعم البشرة. للحصول على يدين ناعمتين، كل ما عليك القيام به هو استخدام القليل من العسل الخام ووضعه بلطف على اليدين، وتركه لمدة 15 أو 20 دقيقة قبل شطفه.



7. ألوي فيرا

تعدّ مستخلصات الألوي فيرا غنية بالسكريات المتعددة التي يمكن أن تساعد في ترطيب بشرتك. ومن أجل صنع علاج طبيعي من هذه النبتة سوف تحتاجين إلى ملعقة كبيرة من جل الألوي فيرا، ثم اخلطي الجل وضعيه على يديك. وبعد تطبيقه اتركيه لمدة 15 أو 20 دقيقة ثم اغسلي يديك. يمكنك تجميد الجل المتبقي في حال أردت استخدامه مجددا. وللحصول على النتيجة المرجوة، عليك المواظبة على تطبيق هذا العلاج مرة أو مرتين في اليوم.



8. زيت اللوز الحلو

ذكر الموقع أن زيت اللوز الحلو يحتوي على أحماض دهنية يمكن أن تساعد في ترطيب بشرتك وتجعل يديك أكثر نعومة. في هذا الصدد، كل ما تحتاجين إليه هو زيت اللوز الحلو (حسب حاجتك)، ثم ضعيه على يديك واتركيه حتى يجف. يمكنك أيضًا ارتداء زوج من القفازات في حال كنت تريدين النوم وترك الزيت على بشرتك. في الواقع، يمكنك استخدام هذا الزيت مرة أو أكثر في اليوم.



عموما، يمكن لهذه العلاجات أن تجعل يديك أكثر نعومة بمرور الوقت. ولكن من المهم الحفاظ على رطوبة يديك وتفادي إصابتها بالجفاف مرة أخرى.



كيف تمنعين جفاف يديك

- تجنب استخدام الصابون أو المنظفات التي تميل إلى جعل يديك جافة.



- استخدام جهاز ترطيب الهواء في غرفتك للحفاظ على نقاء الهواء.



- التحكم في درجات التوتر لأن حالات معينة مثل الأكزيما يمكن أن تجعل يداكِ تجف.



- تجنب استخدام مجففات الهواء لتجفيف يديك والاستعاضة عنها بالمناديل الورقية.