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دعوى قضائية ضد "أبل" بسبب "قمار" في ألعاب "آيفون"

الإثنين 15 يونيو 2020 12:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
دعوى قضائية ضد "أبل" بسبب "قمار" في ألعاب "آيفون"


وكالات / سما /

رفعت سيدة أمريكية دعوى قضائية ضد شركة "أبل"، مشيرة إلى أن ابنها وقع فريسة لـ"تكتيكات قمار"، تمارسها ألعاب على هواتف "آيفون".

وأشار موقع "إنغادجيت" التقني إلى أن العديد من المستخدمين اشتكوا من لجوء شركات منتجة للألعاب إلى حيلة "صندوق الجوائز"، التي تظهر فجأة أثناء اللعب وتتيح ربح نقاط أو وسائل مساعدة عبر المقامرة باختيار بطاقة مخفية أو تحريك دولاب جوائز.

وتعد تلك الممارسة "قمارا" لا سيما أن العديد من الألعاب مدفوعة الثمن أو تتربح من الوقت الذي يمضيه المستخدمون في لعبها.

واتهمت السيدة "ريبيكا تايلور" شركة "أبل" بالسماح لتلك الممارسة التي تنتهك قوانين ولاية كاليفورنيا للقمار، إذ إنها لا تخطر المستخدمين مسبقا بوجود تلك الممارسة، كما أنها لا تحمي الأطفال من السقوط ضحية لها.

وتستشهد الدعوى القضائية ضد "أبل" بالعديد من الألعاب التي تمارس ذلك، ومنها "مايرو كارت تور"، و"فيفا سوكر"، و"روبلوكس"، و"براول ستارز".

#أبل #آيفون #ألعاب

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