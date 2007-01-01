  1. الرئيسية
  2. علوم وتكنولوجيا

كيف تحمي نفسك من رسائل واتساب المفخخة؟!

الإثنين 15 يونيو 2020 12:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
كيف تحمي نفسك من رسائل واتساب المفخخة؟!


وكالات / سما /

أفادت تقارير جديدة أن بعض مستخدمي واتسآب يقعون ضحايا احتيال يستغل علاقات الناس وثقتهم بالمطورين.

ويرسل المحتالون رسالة بسيطة من صديق تعرفه. ويدعي الصديق أنه غير قادر على تسجيل الدخول ويحتاج إلى استخدام رقم هاتفك للحصول على رمز تحقق.

وبمجرد أن تقدم الرمز باستخدام هاتفك سيسيطر المحتالون على حسابك وقائمة اتصالاتك التي ستستخدم للمضايقات بنفس الطريقة، بحسب ما نقله موقع "كوماندو".

والآن يقوم الهاكرز بإرسال رسائل إلى المستخدمين يزعم أنها من مطوري "واتسآب"، لذا عليك أن تكون يقظا دائما لمن يرسل لك الرسائل.

كيف تحمي نفسك من الاحتيال

ولكي يحصل الهاكرز على ما يريدونه عليك أن تجيب على الرسالة وتقع في الفخ، لهذا عليك الاتصال بالصديق والتأكد إن كان هو الذي أرسل الرسالة أم لا.

بالإضافة إلى ذلك عليك الانتباه أن شركة واتسآب لن تبعث أبدا رسالة تطالب فيها معلومات عن تسجيل دخولك الشخصي.

في وقت سابق، كشفت تقارير صحفية عالمية عن ثغرة جديدة ظهرت في تطبيق "واتسآب"، تجعل رقم هاتف المستخدم متاحا للجميع على محرك البحث "غوغل".

#واتساب

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات أساسية بعد تطبيق مخطط الضم بالضفة.. تعرف عليها

الجهاد قد تقود التصعيد..معاريف تتحدث عن خيارات حماس للتعامل مع مخططات الضم

ملحم:نحن امام معركة تتعلق بالوجود والهوية.. والقيادة لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود

حماس: خطاب السلطة وفتح يسمم الاجواء الوطنية عبر مهاجمة حماس

الرئيس عباس يصدر قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة

الخارجية: الإعلان عن موعد الطائرات التي ستُقل العالقين من مصر خلال ساعات

جنود الاحتلال يعتدون على عنصر أمن وطني خلال مروره على حاجز الكونتينر

الأخبار الرئيسية

إذاعة عبرية : جيش الاحتلال يستعد للتصعيد والتدهور الأمني مع غزة

الكشف عن خطّةٍ إسرائيليّةٍ لاحتلال الضفّة الغربيّة بعد الضم

نتنياهو يكشف : بوتين أحبط مشروع قرار بمجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية

صحيفة : قطر تدخل 50 مليون دولار لغزة بموافقة إسرائيل مقابل وقف إطلاق البالونات

860x484 (3)

تزايد حدة الانقسام في إسرائيل بسبب خطة "الضم"