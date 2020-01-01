قطار الظاهرية يعود للمحترفين

رام الله / سما /

عاد فريق شباب الظاهرية سريعا لدوري المحترفين, عقب تعادله مع العربي بيت صفافا (2-2), ضمن منافسات الأسبوع العشرين من دوري المحترفين الجزئي.

وكان "الغزلان" بحاجة للتعادل على أقل تقدير لضمان الرجوع للمحترفين من جديد, وهو ما حصل فعليا ليصبح رصيده 42 نقطة في الصدارة, ويرفع بيت صفافا رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثامن.

وبات شباب الظاهرية جاهزا للظهور بشكل قوي الموسم المقبل, بهدف نسيان ما حدث معه الموسم الماضي, بعدما هبط للمحترفين الجزئي, عقب حلوله في المركز الحادي عشر وقبل الأخير برصيد 15 نقطة.