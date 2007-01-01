  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيرمينو يُبدي حماسته لفكرة عودة كوتينيو إلى ليفربول

الإثنين 15 يونيو 2020 11:42 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيرمينو يُبدي حماسته لفكرة عودة كوتينيو إلى ليفربول


وكالات / سما /

أبدى روبرتو فيرمينو، نجم هجوم ليفربول، حماسته لفكرة عودة مواطنه فيليبي كوتينيو إلى الريدز، وذلك بعد فترة غير ناجحة مع برشلونة وبايرن ميونخ.

وذكر تقرير لصحيفة ميرور الإنجليزية أن فيرمينو عبر عن تشجيعه لتلك الخطوة بإبداء الإعجاب بمنشور على إنستجرام يدور حول هذا الخبر.

وأشار التقرير إلى  أن كوتينيو طلب العودة إلى ليفربول من مُدربه السابق يورجن كلوب، وذلك بعد أن أصبح من الصعب أن يجد مكاناً له في تشكيلة برشلونة بعد العودة من إعارته لبايرن ميونخ.

وأشار التقرير إلى أن وكيل كوتينيو قد أكد أن النجم البرازيلي على استعداد لتخفيض راتبه من أجل تأمين تحقيق حلمه بالعودة إلى أنفيلد رود.

وأمضى كوتينيو بين جُدران ليفربول خمسة أعوام بين 2013 و2018، وخلال تلك الفترة لعب مع الفريق 201 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 54 هدفاً، وصنع لزملائه 45 هدفاً، وهو المُعدل الأفضل له بين كافة الأندية التي لعب لها وهي برشلونة الإسباني، وإسبانيول الإسباني، فاسكو دا جاما البرازيلي، وبايرن ميونخ الألماني، وإنترميلان الإيطالي.

#يورجن كلوب

الأكثر قراءة اليوم

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات أساسية بعد تطبيق مخطط الضم بالضفة.. تعرف عليها

الجهاد قد تقود التصعيد..معاريف تتحدث عن خيارات حماس للتعامل مع مخططات الضم

ملحم:نحن امام معركة تتعلق بالوجود والهوية.. والقيادة لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود

حماس: خطاب السلطة وفتح يسمم الاجواء الوطنية عبر مهاجمة حماس

الرئيس عباس يصدر قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة

الخارجية: الإعلان عن موعد الطائرات التي ستُقل العالقين من مصر خلال ساعات

جنود الاحتلال يعتدون على عنصر أمن وطني خلال مروره على حاجز الكونتينر

الأخبار الرئيسية

كان العبرية : قطر هي التي أخرت تحويل الأموال إلى غزة بينما سمحت اسرائيل بادخالها

إذاعة عبرية : جيش الاحتلال يستعد للتصعيد والتدهور الأمني مع غزة

الكشف عن خطّةٍ إسرائيليّةٍ لاحتلال الضفّة الغربيّة بعد الضم

نتنياهو يكشف : بوتين أحبط مشروع قرار بمجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية

صحيفة : قطر تدخل 50 مليون دولار لغزة بموافقة إسرائيل مقابل وقف إطلاق البالونات