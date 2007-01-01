فيرمينو يُبدي حماسته لفكرة عودة كوتينيو إلى ليفربول

وكالات / سما /

أبدى روبرتو فيرمينو، نجم هجوم ليفربول، حماسته لفكرة عودة مواطنه فيليبي كوتينيو إلى الريدز، وذلك بعد فترة غير ناجحة مع برشلونة وبايرن ميونخ.

وذكر تقرير لصحيفة ميرور الإنجليزية أن فيرمينو عبر عن تشجيعه لتلك الخطوة بإبداء الإعجاب بمنشور على إنستجرام يدور حول هذا الخبر.

وأشار التقرير إلى أن كوتينيو طلب العودة إلى ليفربول من مُدربه السابق يورجن كلوب، وذلك بعد أن أصبح من الصعب أن يجد مكاناً له في تشكيلة برشلونة بعد العودة من إعارته لبايرن ميونخ.

وأشار التقرير إلى أن وكيل كوتينيو قد أكد أن النجم البرازيلي على استعداد لتخفيض راتبه من أجل تأمين تحقيق حلمه بالعودة إلى أنفيلد رود.

وأمضى كوتينيو بين جُدران ليفربول خمسة أعوام بين 2013 و2018، وخلال تلك الفترة لعب مع الفريق 201 مُباراة في كافة المُسابقات، سجل فيهم 54 هدفاً، وصنع لزملائه 45 هدفاً، وهو المُعدل الأفضل له بين كافة الأندية التي لعب لها وهي برشلونة الإسباني، وإسبانيول الإسباني، فاسكو دا جاما البرازيلي، وبايرن ميونخ الألماني، وإنترميلان الإيطالي.