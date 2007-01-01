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أوباميانج يخرج عن صمته ولا يستبعد رحيله عن آرسنال

الإثنين 15 يونيو 2020 11:39 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أوباميانج يخرج عن صمته ولا يستبعد رحيله عن آرسنال


وكالات / سما /

خرج الجابوني إيميريج أوباميانج مهاجم آرسنال عن صمته ونفى تلقيه أي عرض من النادي لتجديد عقده الذي سينتهي عقب نهاية الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه ما زال لم يتخذ قراره والذي سيكون الأهم في مسيرته على حد وصفه.

وارتبط أوباميانج بالرحيل عن صفوف آرسنال هذا الصيف، حيث تدعي بعض المصادر أن النادي يفكر في بيعه لتجنب رحيله مجاناً في الصيف التالي، وهناك بعض الأندية المهتمة على رأسها برشلونة.

وقال أوباميانج في تصريحات نقلتها صحيفة ديلي إكسبريس البريطانية “لم أتلقى عرضاً من النادي مؤخراً، لكن بالتأكيد كان هناك بعض المحادثات مع النادي”.

وتابع “الأمر متروك لهم للقيام بعملهم، بعد ذلك سوف نرى ماذا سيحدث، إنها نقطة تحول في مسيرتي، لقد كنت صريحاً جداً مع الجميع، سيكون بالطبع قراراً صعباً، ربما يكون هذا أهم قرار في مسيرتي، لكن حتى الآن لم أتخذ قرار نهائي”.

وأنهى المهاجم الجابوني حديثه “بالطبع أريد الفوز بالألقاب، كل لاعب احترافي يحلم بالتتويج بالألقاب، سيتم سؤال الجميع بعد ذلك فيما إذا كنت تريد الفوز بالألقاب مع آرسنال أو مع فريق آخر، كما قلت المستقبل هو من سيخبرنا بذلك، لكن الهدف الفوز بالألقاب وهذا واضح للجميع”.

#أوباميانج #آرسنال

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