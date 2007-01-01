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الإصابات تفسد انتصار "الملكي" على إيبار

الإثنين 15 يونيو 2020 11:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإصابات تفسد انتصار "الملكي" على إيبار


وكالات / سما /

عكّرت الإصابات صفو انتصار فريق ريال مدريد على منافسه إيبار (3-1)، ضمن منافسات الجولة الـ28 من الدوري الإسباني.

وتعدّ هذه المباراة هي الأولى للفريقين، بعد عودة النشاط الرياضي في إسبانيا، علما أنه توقف مدة 3 أشهر تقريبا بسبب جائحة "كورونا".

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن داني كارفاخال الظهير الأيمن للريال، لم يستطع اللعب في الشوط الثاني، وتم استبداله نظرا لمعاناته من إصابة عضلية، وشارك فيرلاند ميندي بدلا منه.

وأوضحت "موندو ديبورتيفو", أن إيدير ميليتاو شارك بدلا من سيرجيو راموس، الذي وضع الثلج على فخذه أثناء جلوسه على مقاعد البدلاء، إذ لم يرد المدير الفني زين الدين زيدان المخاطرة به.

وبهذا الانتصار رفع ريال مدريد رصيده إلى 59 نقطة في وصافة الترتيب، بينما تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة في المركز السادس عشر.

#إيبار #ريال مدريد

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