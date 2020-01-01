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جيش مصر الأبيض يواصل النزيف

الإثنين 15 يونيو 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
جيش مصر الأبيض يواصل النزيف


القاهرة /وكالات/

في حادثة جديدة، أعلنت نقابة الأطباء في مصر، اليوم الاثنين، وفاة طبيبة جراء إصابتها بفيروس كورونا "كوفيد-19".

وقالت نقابة الأطباء في بيان:" الطبيبة إيمان إبراهيم آدهم، طبيبة وحدة أطواب الصحية ببني سويفو، وافتها المنية أمس الأحد بمستشفى سمسطا المركزي بمحافظة بني سويف، إثر إصابتها بفيروس كورونا".

وأعلنت نقابة الأطباء المصرية، في وقت سابق وفاة عشرات الأطباء، بسبب إصابتهم في أثناء العمل بفيروس كورونا، مطالبة الحكومة المصرية بالمزيد من الإجراءات، التي تضمن سلامة الأطباء خلال عملهم في مستشفيات الفرز والعزل.

#مصر #الجيش الابيض #فيروس كورونا

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