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فيديو.. ريال مدريد يواصل ملاحقة برشلونة بثلاثية في إيبار

الإثنين 15 يونيو 2020 11:29 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ريال مدريد يواصل ملاحقة برشلونة بثلاثية في إيبار


وكالات / سما /

تغلب فريق ريال مدريد على ضيفه إيبار (3-1)، في المباراة التي جمعتهما، وذلك ضمن منافسات الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ووضع الألماني توني كروس الفريق الملكي في المقدمة بهدف مبكر سجله، في الدقيقة الرابعة من انطلاق صافرة البداية، بتسديدة رائعة في المقص الأيمن البعيد.

وضاعف الماتادور سيرخيو راموس قلب الدفاع النابض وقائد "الميرينجي" النتيجة في الدقيقة 30، بعد تمريرة على طبق من الذهب من قبل زميله النجم البلجيكي إيدين هازارد العائد من الإصابة.

واختتم الظهير الأيسر البرازيلي مارسيلو ثلاثية أصحاب الأرض، في الدقيقة 37 من زمن الشوط الأول.

بينما سجل المدافع بيدرو بيغاس هدف إيبار الوحيد، بعد مرور ساعة كاملة من بداية اللقاء، الذي أقيم على ملعب الأسطورة "ألفريدو دي ستيفانو".

وقدم ريال مدريد هدية ثمينة بهذا الفوز لمديره الفني الفرنسي زين الدين زيدان، بمناسبة خوضه مباراته رقم 200 تحت قيادته، ورفع رصيده إلى 59 نقطة، مقلصا الفارق إلى نقطتين من جديد بينه وبين المتصدر برشلونة، الذي تغلب بدوره على مضيفه ريال مايوركا برباعية نظيفة، في المباراة التي جمعتهما أمس السبت.

في المقابل، تجمد رصيد إيبار عند 27 نقطة، ويشغل المركز السادس عشر على سلم ترتيب الليغا.

#إيبار #ريال مدريد

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