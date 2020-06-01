بن زايد يوعز بإجلاء عائلة سورية من البوسنة إلى الإمارات

ابو ظبي/سما/

وجه محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، بإجلاء أبوين سوريين من البوسنة، علقا بعد إغلاق مطارات العالم، تاركين خلفهما في الإمارات ابنتين بحالة صحية صعبة مع جدة تبلغ من العمر 75 عاما.

ووجهت العائلة السورية الشكر للشيخ محمد بن زايد على تلك المبادرة الإنسانية التي جمعت شملهم من جديد، إذ قال الأب: "شكرا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.. شكرا عن نفسي وعائلتي".

وقالت الجدة التي احتضنت الفتاتين طوال فترة غياب الوالدين، إن وضعهما كان صعبا للغاية، لاسيما أن حالتهما الصحية تحتاج إلى رعاية ومتابعة.

وكان الأب والأم سافرا إلى البوسنة في رحلة عمل، تستغرق أسبوعا، لكن نظرا لتداعيات فيروس كورونا، تعثرت عودتهما إلى الإمارات، بسبب تعليق رحلات الطيران في جميع دول العالم، الأمر الذي حال دون عودتهما لبناتهما المقيمات في الإمارات، ويعانين حالة صحية صعبة، تحتاج إلى رعاية ومتابعة من قبل المتخصصين.

وعند وصول القصة إلى مسامع محمد بن زايد، تجدد الأمل لدى تلك العائلة من جديد، إذ وجه بسرعة إجلاء الوالدين ليعودا إلى أطفالهما.

المصدر: الخليج