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الملك عبدالله يرفض الحديث مع نتنياهو هاتفيا

الإثنين 15 يونيو 2020 11:22 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الملك عبدالله يرفض الحديث مع نتنياهو هاتفيا


عمان / وكالات /

رفض العاهل الأردني عبد الله الثاني الحديث مع رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو هاتفيا، ولم يحدد موعدا للقاء بيني غانتس رئيس الحكومة البديل ووزير الحرب الذي طلب لقاء العاهل الأردني لبحث خطة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال مسؤول اردني إن هذا الأمر يأتي في ظل الأزمة التي تعصف بالعلاقات الأردنية الإسرائيلية بسبب خطة الضم أحادية الجانب التي يعتزم بنيامين نتنياهو القيام بها في الأول من يوليو المقبل، ويقول نتانياهو إنها تأتي ضمن خطة الرئيس الأميركي ترمب، إلا أن الجانب الأميركي أوعز لحكومة إسرائيل التريث في الأمر، خاصة بعد معارضة الأردن الشديدة للضم الأحادي، حيث يدور الحديث عن ضم نحو 30 % من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وبيّن المصدر الأردني أن الملك أمر الديوان الملكي بعدم تحديد موعد للقاء وزير الحرب الإسرائيلي بيني غانتس الذي طلب لقاءً لبحث مسألة التقدم في المفاوضات حول ضم أراض فلسطينية إلى إسرائيل في هذه المرحلة والتنسيق مع الأردن.

وأبلغ الأردن المسؤولين الإسرائيليين أنه لن يقبل بأي ضم لا أحادي ولا قسري، وإن أي ضم هو خرق للقوانين الدولية واحتلال للأرض الفلسطينية، ويعمل الأردن مع السعودية والإمارات ومصر إلى جانب القيادة الفلسطينية، وبمؤازرة الاتحاد الأوروبي، على الضغط على الولايات المتحدة لثني حكومة نتانياهو عن أطماعها التوسعية، كما قال المصدر الأردني.

#الملك عبد الله #نتنياهو #مخططات الضم

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