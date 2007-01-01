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اجتماع إسرائيلي - أميركي جديد لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن "الضم"

الإثنين 15 يونيو 2020 09:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع إسرائيلي - أميركي جديد لمحاولة التوصل لاتفاق بشأن "الضم"


القدس المحتلة / سما /

من المقرر أن يعقد بعد ظهر اليوم الإثنين، اجتماع جديد بين المسؤولين الإسرائيليين والسفير الأمريكي ديفيد فريدمان بهدف محاولة التوصل لاتفاق حول تنفيذ خطة الضم.

وبحسب هيئة البث الإسرائيلية العامة الناطقة بالعربية، فإن الاجتماع يهدف إلى ردم الخلافات القائمة بين بنيامين نتنياهو رئيس حكومة الاحتلال من جهة وبيني غانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل وغابي أشكنازي وزير الخارجية من جهة أخرى.

ووفقًا للهيئة، فإن هناك خلافًا حول آلية تطبيق خطة الضم، حيث يسعى السفير الأمريكي لبلورة موقف إسرائيلي موحد منها.

ومن المتوقع أن يعقد لقاء آخر بين نتنياهو وغانتس وأشكنازي لوحدهم لبحث القضية نفسها.

ويحاول نتنياهو الحصول على موافقة من أجل الضم الكلي وفق الخطة الأمريكية، فيما يريد غانتس أن يكون ذلك بتنسيق دولي وأن يكون الضم بالحد الأدنى لكتل استيطانية كبرى فقط، وذلك لمنع أي خلافات مع الأردن.

#نتنياهو #فريدمان #غانتس #مخططات الضم

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