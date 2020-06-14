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أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة

الإثنين 15 يونيو 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الدواجن واللحوم والأسماك في أسواق غزة


غزة / سما /

أسعار الأسماك والدواجن واللحوم الطازجة اليوم الإثنين 14/06/2020:

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اللحوم:

العجل: 36 شيكل

بتلو: 40 شيكل

الضاني: 45 – 50 شيكل

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الدواجن:

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طبق البيض:

 8 – 9 شيكل

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الدجاج:

1ك = 10 – 11 شيكل

صدر: 23 شيكل

شيش: 25 شيكل

دبوس: 12 شيكل

فخد: 13 شيكل

جناح: 9 شيكل

كبدة: 16 شيكل

الحبش:

صدر: 15 شيكل

فخد أنثى بظهر: 12 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكل

فخد ذكر بظهر: 9 شيكل

فخد أنثى بدون ظهر: 11 شيكل

جناح: 8  شيكل

رقاب حبش: 3 ب 10 شيكل

رقاب حبش ذكر: 7 شيكل

—-

الأسماك الطازجة:

—-

دنيس (برك): 33 شيكل

لوكس: 27 شيكل

غمبري كبير: 50 شيكل

غمبري وسط: 40 شيكل

سردينة بزرة: 3 – 4 شيكل

سردينة كبيرة: 17 شيكل

بوري: 27 شيكل

سلطان إبراهيم: 27 شيكل

صرّوص: 15 شيكل

غبّص: 14 شيكل

سكمبلة: 5 – 6 شيكل

#الدجاج

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