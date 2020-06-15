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أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة

الإثنين 15 يونيو 2020 09:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة


غزة / سما /

أسعار الفواكه والخضروات اليوم الاثنين 15-6-2020:

أسعار الخضروات:

—-

دوالي (وقية): 3 – 4 شيكل

بامية بلدية: 12 – 16 شيكل

حبّة كبيرة: 8 شيكل

بامية حبة طويلة: 8 – 10 شيكل

البندورة: 8 – 10 ك = 10 شيكل

خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل

خيار حمامات : 6 – 7 ك = 10 شيكل

ملوخية: 2 شيكل

و2 ك = 3 شيكل

ليمون: 1ك =  4 – 5 شيكل

بصل بلدي:  1 ك = 1 شيكل

بطاطا بلدية: 5 – 6 ك = 10 شيكل

بطاطا حلوة: 6 ك = 10 شيكل

باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل

باذنجان بلدي: 5 – 6 ك = 10 شيكل

كوسا: 1 ك = 1 شيكل

كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل

فاصولياء: 1 ك = 2 شيكل

و2ك = 3 شيكل

لوبياء: 1ك = 6 – 7 شيكل

فلفل: 1 ك = 2 شيكل

فليفلة ملونة: 1ك = 2 – 3 شيكل

فقوس: 1ك = 2 – 3 شيكل

ملفوف أحمر: 2 شيكل

ملفوف أبيض: 3 شيكل

يقطين: 1ك = 3 شيكل

الجزر: 1ك = 2 شيكل

تومة (وقية): 3 شيكل

ذرة بلدية: 7 كوز = 10 شيكل

الذرة كبيرة: 12 كوز = 10 شيكل

ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شيكل

—-

أسعار الفواكه:

كرز (وقية): 5 شيكل

موز:  4 ك = 10 شيكل

خوخ: 1 ك = 4 شيكل

بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل

شمام : 5 – 7 ك = 10 شيكل

سانتروزة: 1ك = 4 – 5 شيكل

مشمش: 1ك = 6 شيكل

تفاح : 5 شيكل

أجاص:  4 – 5 شيكل

مانجا: 7 شيكل

كيوي: 1 ك =  6 – 7 شيكل

عنب: 1ك = 6 – 7  شيكل

#الخضروات

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