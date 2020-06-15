أسعار الخضروات والفواكه في قطاع غزة

أسعار الفواكه والخضروات اليوم الاثنين 15-6-2020:
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أسعار الخضروات:
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دوالي (وقية): 3 – 4 شيكل
بامية بلدية: 12 – 16 شيكل
حبّة كبيرة: 8 شيكل
بامية حبة طويلة: 8 – 10 شيكل
البندورة: 8 – 10 ك = 10 شيكل
خيار بلدي: 5 ك = 10 شيكل
خيار حمامات : 6 – 7 ك = 10 شيكل
ملوخية: 2 شيكل
و2 ك = 3 شيكل
ليمون: 1ك = 4 – 5 شيكل
بصل بلدي: 1 ك = 1 شيكل
بطاطا بلدية: 5 – 6 ك = 10 شيكل
بطاطا حلوة: 6 ك = 10 شيكل
باذنجان بتيري: 1 ك = 1 شيكل
باذنجان بلدي: 5 – 6 ك = 10 شيكل
كوسا: 1 ك = 1 شيكل
كوسا محاشي: 1ك = 2 شيكل
فاصولياء: 1 ك = 2 شيكل
و2ك = 3 شيكل
لوبياء: 1ك = 6 – 7 شيكل
فلفل: 1 ك = 2 شيكل
فليفلة ملونة: 1ك = 2 – 3 شيكل
فقوس: 1ك = 2 – 3 شيكل
ملفوف أحمر: 2 شيكل
ملفوف أبيض: 3 شيكل
يقطين: 1ك = 3 شيكل
الجزر: 1ك = 2 شيكل
تومة (وقية): 3 شيكل
ذرة بلدية: 7 كوز = 10 شيكل
الذرة كبيرة: 12 كوز = 10 شيكل
ذرة صغيرة: 10 كوز = 5 شيكل
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أسعار الفواكه:
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كرز (وقية): 5 شيكل
موز: 4 ك = 10 شيكل
خوخ: 1 ك = 4 شيكل
بطيخ: 8 – 10 ك = 10 شيكل
شمام : 5 – 7 ك = 10 شيكل
سانتروزة: 1ك = 4 – 5 شيكل
مشمش: 1ك = 6 شيكل
تفاح : 5 شيكل
أجاص: 4 – 5 شيكل
مانجا: 7 شيكل
كيوي: 1 ك = 6 – 7 شيكل
عنب: 1ك = 6 – 7 شيكل