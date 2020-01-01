رام الله / سما /

تصدر إعلان الناطق باسم الحكومة إبراهيم ملحم بدء إجلاء العالقين في مصر في الحادي والعشرين من الشهر الجاري عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، القدس، الأيام) الصادرة اليوم الاثنين.

كما تناولت الصحف قرار الرئيس محمود عباس بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف الثلاث:

* "الحياة الجديدة":

- الرئيس يصدر قراراً بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة

- الحكومة: بدء إجلاء أول فوج من العالقين في مصر يوم 21 من الشهر الجاري

- عريقات: جرائم الاحتلال تستوجب عقوبات صارمة والضم يعني تدمير السلطة ونهاية الحل التفاوضي

- الاتحاد الأوروبي: نواصل الجهد الدبلوماسي لمنع إسرائيل من تنفيذ مخطط الضم

- عساف يستقبل سفير الصين ورئيس الوفد الطبي

- أسرى "عوفر" ينفون ما تناقله الإعلام الإسرائيلي حول اتفاق مع مصلحة السجون

- "حماس" تشن حملة اعتقالات في صفوف أبناء "فتح"

- رواجبة والبكري: "قائمة أسماء" من يدعى الاحتلال أنهم باعوا أرضهم غير صحيحة وتهدف لإثارة البلبة

* "القدس":

- 3 إصابات جديدة بكورونا في الخليل وحلحول

- تجريف أراض في جالود وإغلاق محال بحوارة ومستوطن يعتدي على عائلة جنوب بيت لحم

- عريقات: ضم إنش واحد يقضي على احتمال للسلام

- تخوف في إسرائيل من اضرابات واسعة بالضفة تؤدي لمواجهة مع غزة

- إسرائيل تبدأ ببناء مستوطنة "ترامب" الجديدة في مرتفعات الجولان

- قفزة كبيرة في عدد الإصابات بـ"كورونا" في الصين وأوروبا تعيد فتح حدودها

* "الأيام":

- حفر نفق جديد أسفل باب المغاربة وحائط البراق

- مستوطنون يجرفون أراضي ويعتدون ويقتحمون الأقصى

- ملحم: عودة العالقين في مصر الأحد المقبل وصرف الرواتب يتم بمجرد توفر الإمكانية

- نشطاء يؤكدون استمرار إطلاق البالونات الحارقة وتلويح باللجوء لـ"الأدوات الخشنة"

- 3 إصابات بـ"كورونا" في الخليل وحلحول ووفاة و3 إصابات في صفوف الجاليات

- المئات يتظاهرون في أمستردام منددين بالضم

- إغلاق محكمة الخليل بعد إصابة أحد القضاة بـ"كورونا"