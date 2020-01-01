إسرائيل تجري محادثات مع شركة "مودرنا" لشراء لقاح "كوفيد 19"

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع "واي نت" الإخباري في إسرائيل يوم الأحد، إن تل ابيب تجري محادثات مع شركة "مودرنا" الأمريكية لشراء لقاحها لفيروس كورونا المستجد الذي بلغ المرحلة النهائية للاختبارات.

ونقل الموقع هذه التصريحات عن مسؤولين بوزارة الصحة الإسرائيلية لم يذكر أسماءهم، ورفض متحدث باسم الوزارة التعليق.

وأكدت مودرنا يوم الخميس إنها تخطط لبدء تجربة لقاحها على 30 ألف متطوع في يوليو.

وفي الـ12 من يونيو، تجاوزت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد التي تم رصدها في إسرائيل خلال يوم واحد، عتبة الـ200 إصابة، لأول مرة منذ 26 أبريل الماضي.

وأكدت وزارة الصحة الإسرائيلية تسجيل 214 إصابة جديدة بالفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19" خلال يوم الخميس 11 يونيو، ما يعكس نزعة لعودة ارتفاع وتيرة تفشي الوباء على خلفية تخفيف القيود المفروضة للحد من انتشار العدوى.

وبشكل عام، سجلت في إسرائيل أكثر من 19000 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، بما في ذلك 300 حالة وفاة و15375 حالة شفاء.

المصدر: رويترز