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اسعار العملات مقابل الشيكل
الإثنين 15 يونيو 2020 08:28 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله / سما /
جاءت اسعار صرف العملات لليوم الاثنين كما يلي:
دولار: 3.43
يورو: 3.82
دينار: 4.82
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