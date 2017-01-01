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هآرتس : إيقاف تنقيب أثري في سلوان خوفًا من انهيارات أرضية

الإثنين 15 يونيو 2020 08:24 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هآرتس : إيقاف تنقيب أثري في سلوان خوفًا من انهيارات أرضية


القدس المحتلة / سما /

 أوقفت سلطة الآثار الإسرائيلية، التنقيب الأثري في حي سلوان الفلسطيني جنوب المسجد الأقصى، خوفًا من انهيارات أرضية.

وبحسب صحيفة هآرتس فإن العملية تم إيقافها بعد اكتشاف هبوط أرضي خفيف، وسط مخاوف من حدوث انهيارات.

وأشارت الصحيفة، إلى أن سكان الحي يحذرون من تصدعات وانهيار أرضي للشوارع والمباني كذلك بسبب الحفريات التي تجري تحت الأرض.

وتجري هذه العمليات المثيرة للجدل، تحت الأرض منذ أكثر من 20 عامًا، وتتركز في السنوات الأخيرة تحت "الشارع المدرج" الذي يعتقد أنه يعود لفترة "الهيكل الثاني"، حيث يتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسة إلعاد الاستيطانية.

ويظهر من مسح هندسي أجري في الحي مؤخرًا، اكتشاف تصدعات في 38 شقة سكنية يعيش فيها أكثر من 200 فلسطيني.

وفي عام 2017، قامت البلدية بإخلاء أسرة من منزلها لعدة أشهر من أجل إصلاح منزلها، في وحالة أخرى انهار موقف سيارات في مدخل إلى شارع تحت الأرض.

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