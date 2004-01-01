  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

أول دبلوماسي "بدوي" في إسرائيل يتعرض لهجوم من الشرطة الإسرائيلية على طريقة فلويد

الإثنين 15 يونيو 2020 08:19 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أول دبلوماسي "بدوي" في إسرائيل يتعرض لهجوم من الشرطة الإسرائيلية على طريقة فلويد


القدس المحتلة / سما /

 اشتكي دبلوماسي يحمل الهوية الإسرائيلية، من أصول فلسطينية "بدوية"، من تعرضه لهجوم على يد مجموعة من أفراد الشرطة الإسرائيلية في المحطة المركزية بالقدس.

وبحسب شهادة إسماعيل الخالدي الذي اشتهر كأول دبلوماسي "بدوي" في وزارة الخارجية الإسرائيلية، فإنه حضر يوم الخميس الماضي إلى المحطة المركزية بالقدس، والتقط عدة صور "سيلفي" لنفسه، وخلال ذلك طلب منه شرطي إسرائيلي التوقف عن التقاط تلك الصور.

ووفقًا لموقع يديعوت أحرونوت، فإن حراس الأمن هددوا الخالدي بطرحه أرضًا، لكنه استمر في التقاط الصور، فاهجمه الحراس أمام المارة وألقوا به على الأرض ممسكين برقبته على طريقة الرجل الأسود الأميركي جورج فلويد.

وكما يروي الخالدي، فإن ثلاثة من حراس الأمن جلسوا على ركبته وساقه وكتفه ورأسه، وأنه كان يصرخ بأنه لا يستطيع التنفس، وأنه شعر بالإذلال والإهانة، بعد أن بقي 5 دقائق بهذا الشكل.

وأشار إلى أنه لم يطلب منه إطلاقًا التعريف عن نفسه أو حتى فحص هويته، وأن مدير المحطة بعد الحادثة رفض استقبال شكواه، وطلبه منه التوجه للشرطة، مشيرًا إلى أنه تقدم بشكوى للشرطة وضرورة استخراج فيديو الحادثة من كاميرات الأمن بالمنطقة.

وبينما دعمت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الدبلوماسي الخالدي، قدم أحد أفراد الشرطة من حراس المكان شكوى ضده بأنه رفض الخضوع للتفتيش، فيما لا زالت الشرطة الإسرائيلية تحقق في الحادثة.

وبحسب يديعوت، فإن الخالدي (49 عامًا)، التحق في الخارجية الإسرائيلية منذ عام 2004، وقد تم انتدابه لعدد من دول العالم، كما أنه دافع عن إسرائيل في الكثير من المحافل وضد حركة المقاطعة الدولية.

#دبلوماسي #بدوي #اسرائيل #فلويد

الأكثر قراءة اليوم

الجهاد قد تقود التصعيد..معاريف تتحدث عن خيارات حماس للتعامل مع مخططات الضم

ملحم:نحن امام معركة تتعلق بالوجود والهوية.. والقيادة لا تخضع للذهب أو السيف ولا تنخدع بالوعود

حماس: خطاب السلطة وفتح يسمم الاجواء الوطنية عبر مهاجمة حماس

الاحتلال يستعد للمجهول : "فجر الجبال" لمواجهة احتجاجات على الضم

صحيفة مقربة من نتنياهو تزعم :دول عربية ابلغت عباس بان مخطط الضم سيتم تطبيقه على مراحل

الرئيس عباس يصدر قرارا بانتداب عشرة قضاة للعمل القانوني في مؤسسات الدولة

الخارجية: الإعلان عن موعد الطائرات التي ستُقل العالقين من مصر خلال ساعات

الأخبار الرئيسية

نتنياهو يكشف : بوتين أحبط مشروع قرار بمجلس الأمن لإقامة دولة فلسطينية

صحيفة : قطر تدخل 50 مليون دولار لغزة بموافقة إسرائيل مقابل وقف إطلاق البالونات

860x484 (3)

تزايد حدة الانقسام في إسرائيل بسبب خطة "الضم"

كوخافي

الجيش الاسرئيلي يستعد لـ3 سيناريوهات أساسية بعد تطبيق مخطط الضم بالضفة.. تعرف عليها

كوهين

رئيس الموساد يسعى لإقناع دول عربية بالضم وبصدد جولة بالمنطقة