صحيفة : قطر تدخل 50 مليون دولار لغزة بموافقة إسرائيل مقابل وقف إطلاق البالونات

بيروت /سما/

وافقت إسرائيل على السماح لقطر بإدخال 50 مليون دولار إلى غزة. هكذا قالت صحيفة "الأخبار" اللبنانية. ومن المتوقع دخول الأموال القطرية إلى قطاع غزة هذا الأسبوع.

واضافت الصحيفة أنه بعد اتصالات قادها الوسيطان القطري والأممي قرّرت الفصائل وقف البالونات بعدما وافقت حكومة إسرائيل على إدخال خمسين مليون دولار تشمل دفعتين من المنحة المالية إضافة إلى المشاريع القطرية الأخرى.

وجاءت الموافقة الإسرائيلية بعد يوم من تنفيذ المقاومة تجربة لإطلاق صاروخ طويل المدى من غزة تجاه البحر، في وسرعان ما نقل الوسطاء وعداً بدخول المنحة خلال الأسبوع الجاري من دون تحديد الموعد.

مع هذا، استمر إطلاق البالونات على دفعات، في وقت قال فيه عضو «الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة ومواجهة الصفقة» أحمد المدلل، إن عودة البالونات ليست مرتبطة بقرار جديد من الهيئة، وإنما هي «اجتهادات شبابية احتجاجاً على التسويف والمماطلة الإسرائيليّيْن إزاء تخفيف الحصار».