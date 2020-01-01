اتفاق على عقد اجتماع آخر غدًا بين نتنياهو وغانتس وفريدمان لبحث الضم

القدس المحتلة / سما /

ذكرت قناة 13 العبرية، مساء اليوم الأحد، أنه جرى الاتفاق على عقد لقاء آخر يوم غد الإثنين بين المسؤولين الإسرائيليين والسفير الأميركي ديفيد فريدمان.

ووفقًا للقناة، فإن اجتماعًا عقد اليوم بين بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، وبيني غانتس وزير الجيش ورئيس الوزراء البديل، وغابي أشكنازي وزير الخارجية، وياريف ليفين رئيس الكنيست بصفته ممثل إسرائيل في فريق رسم الخرائط، واستمر الاجتماع عدة ساعات لبحث قضية الضم.

وبحسب القناة، فإن الاجتماع بحث أفكارًا مختلفة من أجل المضي قدمًا في قضية تنفيذ خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب "صفقة القرن"، وكذلك في ملف الضم.

ويدور الحديث عن تباين في الآراء بين إسرائيل وأميركا من جهة، وكذلك بين نتنياهو وغانتس من جهة أخرى بشأن الضم والطريقة الممكنة لذلك.

ويسعى نتنياهو لتنفيذ الخطة بأكملها، إلا أن غانتس يسعى لأن يستمر الحفاظ على اتفاق السلام مع الأردن وعدم تضرر العلاقات والتخلي حاليًا عن ضم الأغوار.

وتطلب أميركا موقفًا إسرائيليًا موحدًا بشأن قضية الضم، وسط الحديث عن تراجع نيتها في دعم الضم حاليًا على الأقل.