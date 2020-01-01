الاعلان عن تأسيس المجلس الزراعي الشعبي في الأغوار الفلسطينية

الاغوار /سما/

أعلن اليوم الأحد، عن تأسيس المجلس الزراعي الشعبي في الاغوار الفلسطينية.

جاء ذلك خلال لقاء نظم في بلدة الجفتلك في الأغوار الفلسطينية ضم عددا من اعضاء اللجنة التحضيرية من المؤسسات الزراعية والجمعيات والمجالس واللجان الزراعية والمزارعين والخبراء.

وتحدث عضو المجلس الوطني جودة اسعيد، عضو الامانة العامة للاتحاد العام للفلاحين والتعاونيين الزراعيين، عن اهمية فكرة تأسيس هذا المجلس وأهدافه، والذي ينسجم مع تعليمات وتوجيهات السيد الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية بالدفاع عن الأغوار الفلسطينية في وجه التهديد بالضم وبسط السيادة الاسرائيلية.

وقال اسعيد إن اهم اهداف تأسيس هذا المجلس هو توجيه المشاريع التنموية للمؤسسات العاملة في قطاع الزراعة باتجاه الأغوار وتلبية احتياجات ومطالب المزارعين، والاتفاق مع الحكومة ووزارة الزراعة على تحقيق هذه الاحتياجات .

بدوره أثنى أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني على فكرة انشاء المجلس في هذا الوقت بالذات، وطالب سرعة العمل على حصر والاحتياجات الملحة والضرورية والقابلة للتنفيذ بالسرعة الممكنة، لوضعها على طاولة رئيس الحكومة في أعلى سلم الأولويات لدعم صمود المزارعين ومربي الثروة الحيوانية

واضاف الفتياني انه يجب وضع خطط عمليه حيث سنقوم بتنفيذ ما نستطيع منها من أجل خدمة الأغوار، لان خدمة الأغوار هي خدمة فلسطين، ونحن بحاجة الى ان نكثف جهودنا ونتكاثف لدعم وإسناد المواطن، واننا عازمون على عمل وتحقيق البرامج والاهداف التي لم يتم تحقيقها حتى الآن، وسنعمل معكم من خلالكم لتحقيق نتائج طيبة ولتؤتي هذه الجهود الثمار الطيبة بالحفاظ على الأرض وحمايتها وتثبيت المزارعين في اراضيهم .