مصر تعلن استئناف حركة الطيران في جميع المطارات اعتبارًا من بداية يوليو المقبل

القاهرة /وكالات/

أعلن محمد منار، وزير الطيران المصري، استئناف حركة الطيران في جميع المطارات المصرية اعتبارًا من بداية يوليو المقبل.

وأضاف الوزير، خلال مؤتمر صحفي، استئناف حركة السياحة بجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح أول يوليو.

وفي وقت سابق، كشف د. أسامه هيكل، وزير الدولة للإعلام، أن الحكومة ستكشف خلال الأسبوعين القادمين خطة كل وزارة وقطاع على حده للعودة التدريجية أمام الرأي العام.

وتابع قائلاً: "هنعلن كل خطة للرأي العام لأننا اتفقنا أن المواطن شريك حيث سيعلن خطة كل قطاع لكن في حال الاتفاق على عوده القطاع كل على حده وفقاً لتقيمنا للوضع على الأرض لفتح أي قطاع بشكل حيث أن كل قطاع له خصائصه".

وأضاف هيكل، :" على سبيل المثال لو قررنا فتح الأندية لن تعود بشكل كامل بل ستكون تدريجية لأننا لو فتحاناها بشكل كامل سيحدث ازدحام شديد وقد تؤدي لوضع سيء قائلاً: "مش هنفتح بشكل كامل الأندية مثلاً بل تدريجياً مش عاوزين الأوضاع تؤول لمنحنى مش مظبوط.. كل حاجة هتمشي تدريجي وصولاً لعودة الدوري بدون جمهور في حال إتخذ قرار بالفتح".