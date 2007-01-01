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الشرطة الإسرائيلية تحقق برسالة تهديد ضد قاضية في المحكمة العليا

الأحد 14 يونيو 2020 07:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة الإسرائيلية تحقق برسالة تهديد ضد قاضية في المحكمة العليا


القدس المحتلة / سما /

قدم مسؤول عن الحراسة والأمن في المحاكم الإسرائيلية، اليوم الأحد، شكوى إلى الشرطة في اعقاب رسالة تهديد وصلت قبل يومين إلى قاضية المحكمة الإسرائيلية العدل العليا، عنات بارون.
 
وذكر المتحدث الرسمي للمحاكم، في بيان شديد اللهجة، أن التهديد هو: "نتيجة مباشرة للتحريض المستمر وغير المنضبط تجاه السلطة القضائية وقضاته".
 
من جانبها، أعلنت الشرطة أنه تم "فتح تحقيق للاشتباه بتوجيه تهديد ضد شخصية عامة، والتي جاءت بعد رسالة تهديد وصلت الى صندوق بريد منزلها بمدينة تل أبيب في 12 حزيران 2020". 
 
وزير القضاء الإسرائيلي افي نيسنكورن، رد عبر حسابة في تويتر، وقال: إن "الهجوم المستمر على السلطة القضائية خطير -ويعرض حصانة إسرائيل للخطر".

#اسرائيل #تهديد #الشرطة الاسرائيلية

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